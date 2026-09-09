Зеленский встретился с премьер-министром Норвегии Стере: обсудили усиление ПВО Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Норвегию обсудил с премьер-министром Йонасом Гаром Стере вопросы укрепления обороны Украины. Стороны, в частности, говорили о противовоздушной обороне, ракетах-перехватчиках и подготовке к зиме.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом президент Украины сообщил в Facebook.

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Зеленский и Стере обсудили укрепление ПВО Украины

Зеленский поблагодарил премьер-министра Норвегии за встречу и поддержку Украины.

"Провели хорошую встречу с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Я выразил соболезнования в связи со смертью Его Величества короля Норвегии Харальда V", — рассказал глава государства.

В ходе встречи лидеры обсудили укрепление украинской ПВО и потребности в ракетах-перехватчиках. Также речь шла о дальнейшей работе над антибаллистической программой FREYJA и подготовке Украины к зиме.

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Зеленский подчеркнул, что Украина высоко ценит поддержку со стороны королевской семьи и норвежского народа.

"Благодарю Йонаса Гару Стере за встречу и неизменную поддержку нашего народа", — отметил Президент Украины.

Вечером 8 сентября Владимир Зеленский с супругой прибыл в Норвегию на церемонию прощания с королем Харальдом V.

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