Зеленский встретился с премьер-министром Норвегии Стере: обсудили усиление ПВО Украины
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Норвегию обсудил с премьер-министром Йонасом Гаром Стере вопросы укрепления обороны Украины. Стороны, в частности, говорили о противовоздушной обороне, ракетах-перехватчиках и подготовке к зиме.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом президент Украины сообщил в Facebook.
Зеленский и Стере обсудили укрепление ПВО Украины
Зеленский поблагодарил премьер-министра Норвегии за встречу и поддержку Украины.
"Провели хорошую встречу с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Я выразил соболезнования в связи со смертью Его Величества короля Норвегии Харальда V", — рассказал глава государства.
В ходе встречи лидеры обсудили укрепление украинской ПВО и потребности в ракетах-перехватчиках. Также речь шла о дальнейшей работе над антибаллистической программой FREYJA и подготовке Украины к зиме.
Зеленский подчеркнул, что Украина высоко ценит поддержку со стороны королевской семьи и норвежского народа.
"Благодарю Йонаса Гару Стере за встречу и неизменную поддержку нашего народа", — отметил Президент Украины.
Вечером 8 сентября Владимир Зеленский с супругой прибыл в Норвегию на церемонию прощания с королем Харальдом V.
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