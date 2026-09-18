Массированная атака РФ оставила без света потребителей в четырех областях, - "Укрэнерго"

В результате массированной российской атаки утром 18 сентября произошли новые отключения электроэнергии в четырех областях Украины. Аварийно-восстановительные работы уже ведутся там, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".

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По данным компании, в результате российских ударов отключения электроэнергии зафиксированы в Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях.

"Везде, где это в настоящее время позволяют условия безопасности, уже ведутся восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение всех потребителей", - отметили в "Укрэнерго".

В то же время потребление электроэнергии в Украине выросло. По состоянию на 09:30 18 сентября его уровень был на 8,9% ниже, чем в предыдущий рабочий день.

Энергетики призвали потребителей по возможности перенести активное использование электроэнергии на период с 11:00 до 15:00.

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