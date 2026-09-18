Масована атака РФ залишила без світла споживачів у чотирьох областях, - Укренерго
Унаслідок масованої російської атаки вранці 18 вересня виникли нові знеструмлення у чотирьох областях України. Аварійно-відновлювальні роботи вже тривають там, де це дозволяє безпекова ситуація.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили в НЕК "Укренерго".
За даними компанії, внаслідок російських ударів знеструмлення зафіксовані у Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях.
"Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже здійснюються відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів", – зазначили в "Укренерго".
Водночас споживання електроенергії в Україні зросло. Станом на 09:30 18 вересня його рівень був на 8,9% вищим, ніж у попередній робочий день.
Енергетики закликали споживачів за можливості перенести активне використання електроенергії на період із 11:00 до 15:00.
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