Масована атака РФ залишила без світла споживачів у чотирьох областях, - Укренерго

Унаслідок масованої російської атаки вранці 18 вересня виникли нові знеструмлення у чотирьох областях України. Аварійно-відновлювальні роботи вже тривають там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили в НЕК "Укренерго".

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За даними компанії, внаслідок російських ударів знеструмлення зафіксовані у Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях.

"Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже здійснюються відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів", – зазначили в "Укренерго".

Водночас споживання електроенергії в Україні зросло. Станом на 09:30 18 вересня його рівень був на 8,9% вищим, ніж у попередній робочий день.

Енергетики закликали споживачів за можливості перенести активне використання електроенергії на період із 11:00 до 15:00.

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