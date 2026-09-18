Россияне нанесли удар по предприятию в Полтавской области: двое человек пострадали. ФОТО

Российские оккупанты атаковали одно из частных предприятий в Кременчугском районе Полтавской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Виталий Дякивнич.

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В результате удара повреждения получили расположенные рядом здания и автомобили.

По предварительным данным, двое человек получили травмы средней степени тяжести. Оба пострадавших госпитализированы.

Информация о последствиях российской атаки уточняется.

Что предшествовало?

Утром 18 сентября в Кременчуге раздались взрывы, работала ПВО. Воздушные силы предупреждали об атаке баражирующих боеприпасов "Бандероль".

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Последствия атаки





