Россияне нанесли удар по предприятию в Полтавской области: двое человек пострадали. ФОТО
Российские оккупанты атаковали одно из частных предприятий в Кременчугском районе Полтавской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Виталий Дякивнич.
В результате удара повреждения получили расположенные рядом здания и автомобили.
По предварительным данным, двое человек получили травмы средней степени тяжести. Оба пострадавших госпитализированы.
Информация о последствиях российской атаки уточняется.
Что предшествовало?
Утром 18 сентября в Кременчуге раздались взрывы, работала ПВО. Воздушные силы предупреждали об атаке баражирующих боеприпасов "Бандероль".
Последствия атаки
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