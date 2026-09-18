РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15165 посетителей онлайн
Новости Атака беспилотников на Полтавщину
324 0

Россияне нанесли удар по предприятию в Полтавской области: двое человек пострадали. ФОТО

Российские оккупанты атаковали одно из частных предприятий в Кременчугском районе Полтавской области. 

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Виталий Дякивнич.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В результате удара повреждения получили расположенные рядом здания и автомобили.

По предварительным данным, двое человек получили травмы средней степени тяжести. Оба пострадавших госпитализированы.

Информация о последствиях российской атаки уточняется.

Что предшествовало?

Утром 18 сентября в Кременчуге раздались взрывы, работала ПВО. Воздушные силы предупреждали об атаке баражирующих боеприпасов "Бандероль".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Склад поврежден в Полтавской области в результате атаки БПЛА. ФОТО

Последствия атаки

Атака на Кременчуг 18 сентября
Атака на Кременчуг 18 сентября
Атака на Кременчуг 18 сентября

Автор: 

обстрел (35485) Полтавская область (1538) Кременчугский район (91)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 