Росіяни вдарили по підприємству на Полтавщині: двоє людей постраждали. ФОТО
Російські окупанти атакували одне з приватних підприємств у Кременчуцькому районі Полтавської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Віталій Дяківнич.
Внаслідок удару пошкоджень зазнали розташовані поруч будівлі та автомобілі.
За попередніми даними, травми середнього ступеня тяжкості отримали двоє людей. Обох постраждалих госпіталізували.
Інформація щодо наслідків російської атаки уточнюється.
Що передувало?
Зранку 18 вересня у Кременчуці пролунали вибухи, працювала ППО. Повітряні сили попереджали про атаку баражуючих боєприпасів "Бандероль".
Наслідки атаки
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль