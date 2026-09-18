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Новини Атака безпілотників на Полтавщину
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Росіяни вдарили по підприємству на Полтавщині: двоє людей постраждали. ФОТО

Російські окупанти атакували одне з приватних підприємств у Кременчуцькому районі Полтавської області. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Віталій Дяківнич.

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Внаслідок удару пошкоджень зазнали розташовані поруч будівлі та автомобілі.

За попередніми даними, травми середнього ступеня тяжкості отримали двоє людей. Обох постраждалих госпіталізували.

Інформація щодо наслідків російської атаки уточнюється.

Що передувало?

Зранку 18 вересня у Кременчуці пролунали вибухи, працювала ППО. Повітряні сили попереджали про атаку баражуючих боєприпасів "Бандероль".

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Наслідки атаки

Атака на Кременчук 18 вересня
Атака на Кременчук 18 вересня
Атака на Кременчук 18 вересня

Автор: 

обстріл (36795) Полтавська область (1385) Кременчуцький район (91)
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