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Новости Детонация взрывоопасных предметов
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10 лет тюрьмы получил житель Бродов, который бросил гранату в военнослужащего, - прокуратура. ФОТО

48-летнего жителя Бродов приговорили к 10 годам лишения свободы за покушение на убийство 40-летнего военнослужащего. Во время конфликта мужчина бросил в него гранату, однако военный успел укрыться от взрыва.

Об этом сообщили во Львовской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

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По данным следствия, инцидент произошел в ноябре 2025 года. Обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения пришел домой к военнослужащему, который в тот момент находился в отпуске.

Во дворе между мужчинами возникла ссора из-за одолженного строительного оборудования, которое 48-летний мужчина отказывался возвращать.

Когда военнослужащий решил уйти, чтобы прекратить конфликт, мужчина достал из кармана брюк гранату, выдернул чеку и бросил ее в его сторону.

Жителя Бродов приговорили к 10 годам за покушение на убийство военного гранатой
Жителя Бродов приговорили к 10 годам за покушение на убийство военного гранатой
Жителя Бродов приговорили к 10 годам за покушение на убийство военного гранатой

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Как отметили в прокуратуре, благодаря военной подготовке потерпевший успел отскочить и спрятаться за земляной насыпью. В результате взрыва он не получил травм, после чего вызвал полицию.

Суд признал жителя Бродов виновным в доведенном до конца покушении на умышленное убийство, совершенном способом, опасным для жизни многих людей, а также в незаконном обращении с взрывчатыми веществами. Ему назначили 10 лет лишения свободы.

Приговор вступит в законную силу по истечении срока апелляционного обжалования, если он не будет обжалован.

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Автор: 

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Топ комментарии
+7
А что не так ? Ссыкун кинул гранату в вийскового. Ссыкун это уже почти враг.
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18.09.2026 12:47 Ответить
+3
Військовослужбовець розвертається та йде а цивільний алкаш достає з кишені гранату та кидає йому вслід. ...Ну нехай буде так. Зараз і не такі казки проходять.🤷
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18.09.2026 12:41 Ответить
+2
Это ты в даунбасе будешь пальцы топорщить. Однозначно ссыкун! Кидать вслед гранату как и стрелять в спину кто кроме ссыкунов может.
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18.09.2026 13:35 Ответить

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