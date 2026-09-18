10 лет тюрьмы получил житель Бродов, который бросил гранату в военнослужащего, - прокуратура. ФОТО

48-летнего жителя Бродов приговорили к 10 годам лишения свободы за покушение на убийство 40-летнего военнослужащего. Во время конфликта мужчина бросил в него гранату, однако военный успел укрыться от взрыва.

Об этом сообщили во Львовской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

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По данным следствия, инцидент произошел в ноябре 2025 года. Обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения пришел домой к военнослужащему, который в тот момент находился в отпуске.

Во дворе между мужчинами возникла ссора из-за одолженного строительного оборудования, которое 48-летний мужчина отказывался возвращать.

Когда военнослужащий решил уйти, чтобы прекратить конфликт, мужчина достал из кармана брюк гранату, выдернул чеку и бросил ее в его сторону.







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Как отметили в прокуратуре, благодаря военной подготовке потерпевший успел отскочить и спрятаться за земляной насыпью. В результате взрыва он не получил травм, после чего вызвал полицию.

Суд признал жителя Бродов виновным в доведенном до конца покушении на умышленное убийство, совершенном способом, опасным для жизни многих людей, а также в незаконном обращении с взрывчатыми веществами. Ему назначили 10 лет лишения свободы.

Приговор вступит в законную силу по истечении срока апелляционного обжалования, если он не будет обжалован.

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