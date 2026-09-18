10 років в’язниці отримав мешканець Бродів, який кинув гранату у військовослужбовця, - прокуратура. ФОТО
48-річного мешканця Бродів засудили до 10 років позбавлення волі за замах на вбивство 40-річного військовослужбовця. Під час конфлікту чоловік кинув у нього гранату, однак військовий встиг сховатися від вибуху.
Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.
За даними слідства, подія сталася у листопаді 2025 року. Обвинувачений у стані алкогольного сп’яніння прийшов додому до військовослужбовця, який на той момент перебував у відпустці.
У дворі між чоловіками виникла сварка через позичене будівельне обладнання, яке 48-річний чоловік відмовлявся повертати.
Коли військовослужбовець вирішив піти, щоб припинити конфлікт, чоловік дістав із кишені штанів гранату, висмикнув чеку та кинув її в його бік.
Як зазначили у прокуратурі, завдяки військовій підготовці потерпілий встиг відстрибнути та сховатися за земляним насипом. Унаслідок вибуху він не зазнав ушкоджень, після чого викликав поліцію.
Суд визнав мешканця Бродів винним у закінченому замаху на умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб, а також у незаконному поводженні з вибуховими припасами. Йому призначили 10 років позбавлення волі.
Вирок набере законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження, якщо його не буде оскаржено.
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