10 років в’язниці отримав мешканець Бродів, який кинув гранату у військовослужбовця, - прокуратура. ФОТО

48-річного мешканця Бродів засудили до 10 років позбавлення волі за замах на вбивство 40-річного військовослужбовця. Під час конфлікту чоловік кинув у нього гранату, однак військовий встиг сховатися від вибуху.

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

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За даними слідства, подія сталася у листопаді 2025 року. Обвинувачений у стані алкогольного сп’яніння прийшов додому до військовослужбовця, який на той момент перебував у відпустці.

У дворі між чоловіками виникла сварка через позичене будівельне обладнання, яке 48-річний чоловік відмовлявся повертати.

Коли військовослужбовець вирішив піти, щоб припинити конфлікт, чоловік дістав із кишені штанів гранату, висмикнув чеку та кинув її в його бік.







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Як зазначили у прокуратурі, завдяки військовій підготовці потерпілий встиг відстрибнути та сховатися за земляним насипом. Унаслідок вибуху він не зазнав ушкоджень, після чого викликав поліцію.

Суд визнав мешканця Бродів винним у закінченому замаху на умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб, а також у незаконному поводженні з вибуховими припасами. Йому призначили 10 років позбавлення волі.

Вирок набере законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження, якщо його не буде оскаржено.

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