РФ массово запускает по Украине учебные ракеты RM48U, - Reuters

В июле и в начале августа российские войска массово применяли против Украины ракеты RM48U, которые изначально предназначались для обучения подразделений противовоздушной обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в анализе Reuters, основанном на данных украинской разведки.

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В указанный период ракеты RM48U составили более половины из 228 баллистических и гиперзвуковых ракет, запущенных Россией по Украине. В июле Россия нанесла 158 ударов баллистическими и гиперзвуковыми ракетами. Это самое большое количество таких запусков за один месяц с начала полномасштабной войны.

Из них 87 были ракетами RM48U.

За первые восемь дней августа Россия осуществила ещё 70 запусков баллистических и гиперзвуковых ракет, 36 из которых пришлись на RM48U.

RM48U менее мощные и точные, чем "Искандеры"

RM48U изначально разрабатывались для обучения подразделений ПВО. Ракета летит по баллистической траектории, однако уступает российским "Искандерам" по мощности и точности.

По оценкам украинских экспертов, среднее отклонение RM48U от цели может составлять около 300 метров.

РФ может приберегать более мощные ракеты для будущих ударов

Использование более дешевых RM48U позволяет российским войскам экономить запасы более дорогих ракет, в частности "Искандеров", северокорейских KN-23 и "Цирконов".

Согласно приведенным данным, это может быть связано с намерением России сохранить такие ракеты для будущих ударов, в частности в зимний период.

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