Урсула фон дер Ляйен анонсировала выделение Украине 3,3 млрд евро на оборону

18 сентября Европейский Союз должен выделить Украине 3,3 млрд евро в рамках очередного пакета оборонной помощи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен по итогам телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Средства планируется использовать для закупки ракет и беспилотников.

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Фон дер Ляйен анонсировала новое финансирование для Украины

"Только что я провела телефонный разговор с президентом Зеленским. Россия неустанно наносит удары по Киеву, пытаясь сделать повседневную жизнь его жителей невыносимой. Мы солидарны с ними. И со всеми украинцами", - заявила фон дер Ляйен.

По её словам, 18 сентября ЕС выделит Украине еще 3,3 млрд евро на закупку ракет и беспилотников. Она также напомнила, что на прошлой неделе в ЕС одобрили финансирование для Patriot в рамках кредита в поддержку Украины.

Председатель Еврокомиссии подчеркнула, что поддержку Украины нужно усиливать.

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Остатки средств SAFE будут использованы для совместных оборонных проектов

Фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз готов использовать остатки средств программы SAFE для запуска новой программы совместных оборонных проектов ЕС и Украины.

"Именно поэтому я объявила, что мы готовы использовать остатки средств из программы SAFE для запуска новой программы совместных оборонных проектов ЕС и Украины", - отметила она.

По словам фон дер Ляйен, стороны стремятся совместно разработать европейскую систему противовоздушной и противоракетной обороны на основе совместной системы противодействия баллистическим ракетам Freya.

"Это позволит нам объединить боевой опыт и инновации Украины с технологическим и промышленным потенциалом Европы", - написала президент Еврокомиссии.

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Также фон дер Ляйен сообщила, что обсудила с Зеленским реформы, которые необходимо утвердить в Верховной Раде для разблокирования дальнейшего финансирования и продолжения движения Украины по пути в Европейский Союз.

На следующей неделе президент Еврокомиссии будет присутствовать на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Мое послание друзьям Украины во всем мире будет простым: Европа усиливает свои усилия. Теперь и другие должны активизировать свою поддержку", - резюмировала фон дер Ляйен.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

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