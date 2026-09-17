Урсула фон дер Ляйен анонсировала выделение Украине 3,3 млрд евро на оборону
18 сентября Европейский Союз должен выделить Украине 3,3 млрд евро в рамках очередного пакета оборонной помощи.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен по итогам телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Средства планируется использовать для закупки ракет и беспилотников.
Фон дер Ляйен анонсировала новое финансирование для Украины
"Только что я провела телефонный разговор с президентом Зеленским. Россия неустанно наносит удары по Киеву, пытаясь сделать повседневную жизнь его жителей невыносимой. Мы солидарны с ними. И со всеми украинцами", - заявила фон дер Ляйен.
По её словам, 18 сентября ЕС выделит Украине еще 3,3 млрд евро на закупку ракет и беспилотников. Она также напомнила, что на прошлой неделе в ЕС одобрили финансирование для Patriot в рамках кредита в поддержку Украины.
Председатель Еврокомиссии подчеркнула, что поддержку Украины нужно усиливать.
Остатки средств SAFE будут использованы для совместных оборонных проектов
Фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз готов использовать остатки средств программы SAFE для запуска новой программы совместных оборонных проектов ЕС и Украины.
"Именно поэтому я объявила, что мы готовы использовать остатки средств из программы SAFE для запуска новой программы совместных оборонных проектов ЕС и Украины", - отметила она.
По словам фон дер Ляйен, стороны стремятся совместно разработать европейскую систему противовоздушной и противоракетной обороны на основе совместной системы противодействия баллистическим ракетам Freya.
"Это позволит нам объединить боевой опыт и инновации Украины с технологическим и промышленным потенциалом Европы", - написала президент Еврокомиссии.
Также фон дер Ляйен сообщила, что обсудила с Зеленским реформы, которые необходимо утвердить в Верховной Раде для разблокирования дальнейшего финансирования и продолжения движения Украины по пути в Европейский Союз.
На следующей неделе президент Еврокомиссии будет присутствовать на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
"Мое послание друзьям Украины во всем мире будет простым: Европа усиливает свои усилия. Теперь и другие должны активизировать свою поддержку", - резюмировала фон дер Ляйен.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
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які ж ви всі невдячні!!!!
урсула лише озвучила наробітки, плодотворні патужні рішення від найвеличнішого зеленого поца.
то ж, "нажаль" ми пережимо зиму?
чи, зелені мародери встигнуть перегнати бабло в недвігу на річці йордан?