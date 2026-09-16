Зеленский примет участие в саммите ЕС: обсудят финансирование Украины

Лидеры стран Евросоюза в ходе саммита Европейского совета 15–16 октября в Брюсселе обсудят вопрос об Украине при участии президента Владимира Зеленского.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале "Европейской правды".

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Зеленский будет обсуждать с лидерами ЕС вопрос о финансировании Украины

Украинский вопрос рассмотрят в первый день саммита. В то же время пока неизвестно, приедет ли Зеленский в Брюссель лично или присоединится к обсуждению в формате видеосвязи.

"Обсуждение будет касаться эскалации гибридных атак России в Украине и в странах-членах ЕС. Еще одним важным элементом дискуссии станет финансирование: более конкретное определение потребностей Украины и того, как удовлетворять их совместно с международными партнерами", - сообщил собеседник "Европейской правды".

После беседы с президентом Украины обсуждение продолжится только с участием глав государств ЕС.

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Что еще обсудят на саммите в Брюсселе

Перед обсуждением украинского вопроса, утром 15 октября, лидеры ЕС обсудят конкурентоспособность Евросоюза и оценят выполнение "дорожной карты" "Одна Европа, один рынок" при участии председателя Европарламента Роберты Мецолы.

Также в формате 27 состоится дискуссия о глобальных макроэкономических дисбалансах. Еврокомиссия представит результаты своего диалога с Китаем и планы по дополнению имеющегося инструментария торговой защиты.

Днем 15 октября лидеры обсудят Многолетнюю финансовую рамку ЕС на 2028–2034 годы. Страны Евросоюза стремятся достичь соглашения по бюджету до конца года.

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Во время ужина в этот день лидеры ЕС рассмотрят вопрос расширения Евросоюза. В частности, речь пойдет о прогрессе всех государств-кандидатов, внутренних реформах ЕС и возможных ограничительных мерах для будущих новых членов.

16 октября второй день саммита начнется с обсуждения миграции. После этого лидеры перейдут к вопросам безопасности и обороны, а также к ситуации на Ближнем Востоке.

Заседание Европейского совета планируется завершить в обеденное время 16 октября.