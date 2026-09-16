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Новости Встреча Зеленского с Трампом
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Команды Украины и США работают над организацией встречи Зеленского и Трампа на Генассамблее ООН, - МИД

зеленский,трамп

Команды Украины и США в настоящее время работают над организацией возможной встречи президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Об этом сообщил спикер МИД Украины Георгий Тихий во время общения с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

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Возможная встреча с Трампом 

По словам спикера, украинская и американская стороны сейчас прорабатывают возможность встречи президентов, ее содержание и повестку дня.

Он отметил, что команды стремятся сделать переговоры максимально содержательными.

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Другие контакты 

Кроме того, во время визита Владимира Зеленского в США запланировано большое количество двусторонних встреч.

"Будет большое количество двусторонних встреч президента Украины. Будут десятки других очень важных встреч. Кроме того, будет присутствовать и украинско-американская составляющая. Я имею в виду не только встречу с президентом, но и другие контакты, и, возможно, с представителями Конгресса, и с бизнес-кругами, и с украинской командой", - рассказал Тихий.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский надеется встретиться с Дональдом Трампом в Нью-Йорке на следующей неделе. Он планирует обсудить морское и энергетическое перемирие.

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Автор: 

Зеленский Владимир (25848) ООН (4355) Трамп Дональд (8185)
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Топ комментарии
+3
ой!
а скільки фоточєк буде!!!
а, скільки галасу буде!!!!

може бюст зеленого гундосого голуба миру, в києві, замість щорса втикнути?
нєнє!
під аркою дружби народав, догори дригом!!!
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16.09.2026 18:15 Ответить
+2
команди КВН ?

Два стендапера стендопердонуть ?
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16.09.2026 18:19 Ответить
+2
хто смішніше поприкалується про дизель!
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16.09.2026 18:25 Ответить

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