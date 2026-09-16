Команды Украины и США работают над организацией встречи Зеленского и Трампа на Генассамблее ООН, - МИД

Команды Украины и США в настоящее время работают над организацией возможной встречи президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Об этом сообщил спикер МИД Украины Георгий Тихий во время общения с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

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Возможная встреча с Трампом

По словам спикера, украинская и американская стороны сейчас прорабатывают возможность встречи президентов, ее содержание и повестку дня.

Он отметил, что команды стремятся сделать переговоры максимально содержательными.

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Другие контакты

Кроме того, во время визита Владимира Зеленского в США запланировано большое количество двусторонних встреч.

"Будет большое количество двусторонних встреч президента Украины. Будут десятки других очень важных встреч. Кроме того, будет присутствовать и украинско-американская составляющая. Я имею в виду не только встречу с президентом, но и другие контакты, и, возможно, с представителями Конгресса, и с бизнес-кругами, и с украинской командой", - рассказал Тихий.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский надеется встретиться с Дональдом Трампом в Нью-Йорке на следующей неделе. Он планирует обсудить морское и энергетическое перемирие.

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