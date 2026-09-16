Команди України та США працюють над зустріччю Зеленського і Трампа на Генасамблеї ООН, - МЗС

Команди України та США зараз працюють над можливістю зустрічі між президентами Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом на полях Генассамблеї ООН в Нью-Йорку.

Про це повідомив речник МЗС України Георгій Тихий під час спілкування з журналістами, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на NV.

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Можлива зустріч з Трампом

За словами речника, українська та американська сторони зараз опрацьовують можливість зустрічі президентів, її наповнення та порядок денний.

Він зазначив, що команди прагнуть зробити переговори максимально змістовними.

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Інші контакти

Крім того, під час візиту Володимира Зеленського до США запланована велика кількість двосторонніх зустрічей.

"Буде велика кількість двосторонніх зустрічей президента України. Будуть десятки інших дуже важливих зустрічей. Крім того, і складова українсько-американська буде присутня. Я маю на увазі не лише зустріч з президентом, але й інші контакти, і, можливо, з представниками Конгресу, і з бізнес-колами, і з українською командою", - розповів Тихий.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський сподівається зустрітися з Дональдом Трампом у Нью-Йорку наступного тижня. Він планує обговорити морське та енергетичне перемир’я.

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