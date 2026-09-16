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Новини Зустріч Зеленського з Трампом
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Команди України та США працюють над зустріччю Зеленського і Трампа на Генасамблеї ООН, - МЗС

зеленський,трамп

Команди України та США зараз працюють над можливістю зустрічі між президентами Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом на полях Генассамблеї ООН в Нью-Йорку.

Про це повідомив речник МЗС України Георгій Тихий під час спілкування з журналістами, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на NV.

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Можлива зустріч з Трампом 

За словами речника, українська та американська сторони зараз опрацьовують можливість зустрічі президентів, її наповнення та порядок денний.

Він зазначив, що команди прагнуть зробити переговори максимально змістовними.

Читайте також: Переговорів із РФ до завершення виборів не буде, чекаємо зустрічі зі США, - Зеленський

Інші контакти 

Крім того, під час візиту Володимира Зеленського до США запланована велика кількість двосторонніх зустрічей.

"Буде велика кількість двосторонніх зустрічей президента України. Будуть десятки інших дуже важливих зустрічей. Крім того, і складова українсько-американська буде присутня. Я маю на увазі не лише зустріч з президентом, але й інші контакти, і, можливо, з представниками Конгресу, і з бізнес-колами, і з українською командою", - розповів Тихий.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський сподівається зустрітися з Дональдом Трампом у Нью-Йорку наступного тижня. Він планує обговорити морське та енергетичне перемир’я.

Читайте також: Зеленський хоче обговорити з Трампом морське та енергетичне перемир’я

Автор: 

Зеленський Володимир (27001) ООН (3230) Трамп Дональд (8226)
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Топ коментарі
+5
ой!
а скільки фоточєк буде!!!
а, скільки галасу буде!!!!

може бюст зеленого гундосого голуба миру, в києві, замість щорса втикнути?
нєнє!
під аркою дружби народав, догори дригом!!!
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16.09.2026 18:15 Відповісти
+3
команди КВН ?

Два стендапера стендопердонуть ?
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16.09.2026 18:19 Відповісти
+3
хто смішніше поприкалується про дизель!
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16.09.2026 18:25 Відповісти

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