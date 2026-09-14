Зеленський хоче обговорити з Трампом морське та енергетичне перемир’я
Президент України Володимир Зеленський сподівається зустрітися з Дональдом Трампом у Нью-Йорку наступного тижня. Він планує обговорити морське та енергетичне перемир’я.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це глава держави заявив в телеефірі під час візиту до Канади.
"Ми відкриті до відповідного морського перемир’я, плюс енергетичне перемир’я. Я збираюсь все це обговорити. Я вже про це говорив з Президентом США. Якщо це буде співпадати і з його планами, якщо у мене вийде прилетіти в Нью-Йорк, то саме навколо цього зараз розмова. Ми говоримо про 20-ті числа вересня – 21-ше, 22-ге, 23-тє. (…) Дай Бог, щоб у нас вийшло зустрітись", - розповів Зеленський.
Президент України додав, що якщо російський диктатор Володимир Путін не хоче повного перемир’я, то потрібне хоча б зернове й енергетичне.
"Тим більше, що така кількість країн підтримує відповідний трек", - додав Зеленський.
Що передувало?
Президент США Дональд Трамп закликав президента України припинити удари по нафтопереробних заводах у Росії. За його словами, ці атаки спричиняють дефіцит дизельного пального.
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- зброї перемогти Іран нема бо Байден все нам віддав
- а нафта дорога бо ми бємо по НПЗ
про що із Красновим він хоче говорити?