Зеленський хоче обговорити з Трампом морське та енергетичне перемир’я

Президент України Володимир Зеленський сподівається зустрітися з Дональдом Трампом у Нью-Йорку наступного тижня. Він планує обговорити морське та енергетичне перемир’я.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це глава держави заявив в телеефірі під час візиту до Канади.

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"Ми відкриті до відповідного морського перемир’я, плюс енергетичне перемир’я. Я збираюсь все це обговорити. Я вже про це говорив з Президентом США. Якщо це буде співпадати і з його планами, якщо у мене вийде прилетіти в Нью-Йорк, то саме навколо цього зараз розмова. Ми говоримо про 20-ті числа вересня – 21-ше, 22-ге, 23-тє. (…) Дай Бог, щоб у нас вийшло зустрітись", - розповів Зеленський.

Президент України додав, що якщо російський диктатор Володимир Путін не хоче повного перемир’я, то потрібне хоча б зернове й енергетичне.

"Тим більше, що така кількість країн підтримує відповідний трек", - додав Зеленський.

Що передувало?

Президент США Дональд Трамп закликав президента України припинити удари по нафтопереробних заводах у Росії. За його словами, ці атаки спричиняють дефіцит дизельного пального.

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