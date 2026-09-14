Зеленский хочет обсудить с Трампом морское и энергетическое перемирие

Президент Украины Владимир Зеленский надеется встретиться с Дональдом Трампом в Нью-Йорке на следующей неделе. Он планирует обсудить морское и энергетическое перемирие.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом глава государства заявил в эфире во время визита в Канаду.

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"Мы открыты для соответствующего морского перемирия, плюс энергетическое перемирие. Я собираюсь все это обсудить. Я уже об этом говорил с президентом США. Если это будет совпадать и с его планами, если у меня получится прилететь в Нью-Йорк, то именно вокруг этого сейчас идет разговор. Речь идет о 20-х числах сентября — 21-м, 22-м, 23-м. (…) Дай Бог, чтобы у нас получилось встретиться", — рассказал Зеленский.

Президент Украины добавил, что если российский диктатор Владимир Путин не хочет полного перемирия, то нужно хотя бы зерновое и энергетическое.

"Тем более что такое количество стран поддерживает соответствующий курс", - добавил Зеленский.

Что этому предшествовало?

Президент США Дональд Трамп призвал президента Украины прекратить удары по нефтеперерабатывающим заводам в России. По его словам, эти атаки вызывают дефицит дизельного топлива.

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