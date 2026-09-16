Зеленський візьме участь у саміті ЄС: обговорять фінансування України

Лідери держав Євросоюзу під час саміту Європейської ради 15-16 жовтня у Брюсселі обговорять питання України за участі президента Володимира Зеленського.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі "Європейської правди".

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Зеленський говоритиме з лідерами ЄС про фінансування України

Українське питання розглянуть у перший день саміту. Водночас наразі невідомо, чи приїде Зеленський до Брюсселя особисто, чи долучиться до обговорення у форматі відеозв’язку.

"Обговорення включатиме ескалацію гібридних атак Росії в Україні та в державах-членах ЄС. Іншим важливим елементом дискусії буде фінансування: більш конкретне визначення потреб України та того, як задовольняти їх спільно з міжнародними партнерами", – повідомив співрозмовник "Європейської правди".

Після розмови з президентом України дискусія продовжиться лише за участю очільників держав ЄС.

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Що ще обговорять на саміті у Брюсселі

Перед українським питанням, вранці 15 жовтня, лідери ЄС обговорять конкурентоспроможність Євросоюзу та оцінять виконання дорожньої карти "Одна Європа, один ринок" за участю президентки Європарламенту Роберти Мецоли.

Також у форматі 27 відбудеться дискусія щодо глобальних макроекономічних дисбалансів. Єврокомісія представить результати свого діалогу з Китаєм та плани щодо доповнення наявного інструментарію торговельного захисту.

Вдень 15 жовтня лідери обговорять Багаторічну фінансову рамку ЄС на 2028-2034 роки. Держави Євросоюзу прагнуть досягти угоди щодо бюджету до кінця року.

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Під час вечері цього дня лідери ЄС розглянуть питання розширення Євросоюзу. Зокрема, йтиметься про прогрес усіх держав-кандидатів, внутрішні реформи ЄС та можливі обмежувальні заходи для майбутніх нових членів.

16 жовтня другий день саміту розпочнеться з обговорення міграції. Після цього лідери перейдуть до питань безпеки та оборони, а також ситуації на Близькому Сході.

Засідання Європейської ради планують завершити в обідній час 16 жовтня.