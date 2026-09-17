Урсула фон дер Ляєн анонсувала виділення Україні 3,3 млрд євро на оборону

Європейський Союз 18 вересня має виділити Україні 3,3 млрд євро в межах чергового пакета оборонної допомоги.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн за підсумками телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським. Кошти планують використати для придбання ракет і безпілотників.

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Фон дер Ляєн анонсувала нове фінансування для України

"Щойно я провела телефонну розмову з Президентом Зеленським. Росія невпинно завдає ударів по Києву, намагаючись зробити повсякденне життя його мешканців нестерпним. Ми солідарні з ними. І з усіма українцями", – заявила фон дер Ляєн.

За її словами, 18 вересня ЄС виділить Україні ще 3,3 млрд євро на закупівлю ракет і безпілотників. Вона також нагадала, що минулого тижня в ЄС схвалили фінансування для Patriot у межах позики на підтримку України.

Президентка Єврокомісії наголосила, що підтримку України потрібно посилювати.

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Залишки SAFE використають для спільних оборонних проєктів

Фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз готовий використати залишки коштів програми SAFE для запуску нової програми спільних оборонних проєктів ЄС та України.

"Саме тому я оголосила, що ми готові використати залишки коштів із програми SAFE для запуску нової програми спільних оборонних проєктів ЄС та України", – зазначила вона.

За словами фон дер Ляєн, сторони прагнуть спільно розробити європейську систему протиповітряної та протиракетної оборони на основі спільної системи протидії балістичним ракетам Freya.

"Це дозволить нам поєднати бойовий досвід та інновації України з технологічним і промисловим потенціалом Європи", – написала президентка Єврокомісії.

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Також фон дер Ляєн повідомила, що обговорила із Зеленським реформи, які необхідно затвердити у Верховній Раді для розблокування подальшого фінансування та продовження руху України шляхом до Європейського Союзу.

Наступного тижня президентка Єврокомісії перебуватиме на засіданні Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

"Моє послання до друзів України в усьому світі буде простим: Європа посилює свої зусилля. Тепер й інші мають активізувати свою підтримку", – резюмувала фон дер Ляєн.

Раніше повідомлялося, що Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

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