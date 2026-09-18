РФ масово запускає по Україні навчальні ракети RM48U, - Reuters

У липні та на початку серпня російські війська масово застосовували проти України ракети RM48U, які спочатку призначалися для тренування підрозділів протиповітряної оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в аналізі Reuters на основі української розвідки.

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У зазначений період RM48U становили понад половину з 228 балістичних і гіперзвукових ракет, запущених Росією по Україні. У липні Росія здійснила 158 ударів балістичними та гіперзвуковими ракетами. Це найбільша кількість таких запусків за один місяць від початку повномасштабної війни.

З них 87 були ракетами RM48U.

За перші вісім днів серпня Росія здійснила ще 70 запусків балістичних та гіперзвукових ракет, 36 із яких припали на RM48U.

RM48U менш потужні та точні, ніж "Іскандери"

RM48U спочатку розроблялися для навчання підрозділів ППО. Ракета летить балістичною траєкторією, однак поступається російським "Іскандерам" за потужністю та точністю.

За оцінками українських експертів, середнє відхилення RM48U від цілі може становити близько 300 метрів.

РФ може берегти потужніші ракети для майбутніх ударів

Використання дешевших RM48U дозволяє російським військам економити запаси дорожчих ракет, зокрема "Іскандерів", північнокорейських KN-23 та "Цирконів".

За наведеними даними, це може бути пов'язано з наміром Росії зберігати такі ракети для майбутніх ударів, зокрема в зимовий період.

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