РФ дважды за час нанесла удары по Славянску: пять раненых. ФОТО
Днем 18 сентября российские войска дважды атаковали один из районов Славянска с интервалом в один час.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Славянская ГВА.
Повреждены многоэтажные дома, магазин, отделение "Новой почты", административное здание, павильоны рынка "Привокзальный".
"На данный момент известно о пяти раненых. Всем оказывается медицинская помощь", — говорится в сообщении.
Последствия атаки
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