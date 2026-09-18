РФ дважды за час нанесла удары по Славянску: пять раненых. ФОТО

Днем 18 сентября российские войска дважды атаковали один из районов Славянска с интервалом в один час.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Славянская ГВА.

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Повреждены многоэтажные дома, магазин, отделение "Новой почты", административное здание, павильоны рынка "Привокзальный".

"На данный момент известно о пяти раненых. Всем оказывается медицинская помощь", — говорится в сообщении.

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Последствия атаки





