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Новости Обстрел Славянска
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РФ дважды за час нанесла удары по Славянску: пять раненых. ФОТО

Днем 18 сентября российские войска дважды атаковали один из районов Славянска с интервалом в один час.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Славянская ГВА.

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Повреждены многоэтажные дома, магазин, отделение "Новой почты", административное здание, павильоны рынка "Привокзальный".

"На данный момент известно о пяти раненых. Всем оказывается медицинская помощь", — говорится в сообщении.

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Последствия атаки

Обстрел Слов'янська 18 вересня
Обстрел Слов'янська 18 вересня
Обстрел Слов'янська 18 вересня

Автор: 

Донецкая область (13199) Краматорский район (1496) Славянск (2886)
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