РФ двічі за годину вдарила по Слов’янську: п’ятеро поранених. ФОТО

Вдень 18 вересня російські війська двічі атакували один район Слов’янська з різницею у годину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Слов'янська МВА.

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Пошкоджено багатоповерхові будинки, магазин, відділення "Нової пошти", адмінбудівлю, павільйони ринку "Привокзальний".

"На даний час відомо про пʼятьох поранених. Усім надається медична допомога", - йдеться в повідомленні.

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Наслідки атаки





