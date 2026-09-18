УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
17401 відвідувач онлайн
Новини Обстріл Слов’янська
543 3

РФ двічі за годину вдарила по Слов’янську: п’ятеро поранених. ФОТО

Вдень 18 вересня російські війська двічі атакували один район Слов’янська з різницею у годину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Слов'янська МВА.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Пошкоджено багатоповерхові будинки, магазин, відділення "Нової пошти", адмінбудівлю, павільйони ринку "Привокзальний".

"На даний час відомо про пʼятьох поранених. Усім надається медична допомога", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни атакували сім регіонів України: є загиблі та десятки поранених. ФОТОрепортаж

Наслідки атаки

Обстріл Слов'янська 18 вересня
Обстріл Слов'янська 18 вересня
Обстріл Слов'янська 18 вересня

Автор: 

Донецька область (11837) Краматорський район (1513) Слов’янськ (900)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 