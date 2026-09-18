РФ двічі за годину вдарила по Слов’янську: п’ятеро поранених. ФОТО
Вдень 18 вересня російські війська двічі атакували один район Слов’янська з різницею у годину.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Слов'янська МВА.
Пошкоджено багатоповерхові будинки, магазин, відділення "Нової пошти", адмінбудівлю, павільйони ринку "Привокзальний".
"На даний час відомо про пʼятьох поранених. Усім надається медична допомога", - йдеться в повідомленні.
Наслідки атаки
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