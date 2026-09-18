Бывшую судью из Ялты будут судить за незаконную депортацию украинца из оккупированного Крыма

В суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего судьи Ялтинского городского суда, который после оккупации Крыма перешел на сторону РФ. Его обвиняют в незаконной депортации гражданина Украины с полуострова.

Об этом сообщили в прокуратуре АР Крым и города Севастополя, передает Цензор.НЕТ.

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По данным следствия, в 2014 году обвиняемый добровольно перешел на сторону РФ и продолжил работать в созданной оккупантами судебной системе. В прокуратуре также заявляют, что своими действиями он способствовал реализации российской политики изменения демографического состава населения Крыма.

В том же году, руководствуясь российским законодательством вопреки нормам международного гуманитарного права, он вынес решение в отношении гражданина Украины. Мужчину признали иностранцем на территории собственного государства и назначили ему принудительное выдворение за пределы Крымского полуострова.

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В прокуратуре подчеркнули, что жители оккупированного Крыма находятся под защитой международного гуманитарного права и не нуждаются в разрешениях государства-агрессора для проживания на полуострове. Принудительная индивидуальная или массовая депортация гражданских лиц с оккупированной территории запрещена Женевской конвенцией о защите гражданского населения во время войны.

Действия обвиняемого квалифицировали как военное преступление по ч. 1 ст. 438 УК Украины. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Прокуратура официально не называет фамилию обвиняемого. По данным "Крым.Реалии", полученным от источника в правоохранительных органах, речь идет об Игоре Кайро.

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