Екссуддю з Ялти судитимуть за незаконну депортацію українця з окупованого Криму
До суду скерували обвинувальний акт щодо колишнього судді Ялтинського міського суду, який після окупації Криму перейшов на бік РФ. Його обвинувачують у незаконній депортації громадянина України з півострова.
Про це повідомили у прокуратурі АР Крим та міста Севастополя, передає Цензор.НЕТ.
За даними слідства, у 2014 році обвинувачений добровільно перейшов на бік РФ та продовжив працювати в створеній окупантами судовій системі. У прокуратурі також заявляють, що своїми діями він сприяв реалізації російської політики зміни демографічного складу населення Криму.
Того ж року, керуючись російським законодавством усупереч нормам міжнародного гуманітарного права, він ухвалив рішення щодо громадянина України. Чоловіка визнали іноземцем на території власної держави та призначили йому примусове видворення за межі Кримського півострова.
У прокуратурі наголосили, що мешканці окупованого Криму перебувають під захистом міжнародного гуманітарного права та не потребують дозволів держави-агресора для проживання на півострові. Примусова індивідуальна або масова депортація цивільних з окупованої території заборонена Женевською конвенцією про захист цивільного населення під час війни.
Дії обвинуваченого кваліфікували як воєнний злочин за ч. 1 ст. 438 КК України. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.
Прокуратура офіційно не називає прізвища обвинуваченого. За даними Крим.Реалії, отриманими від джерела у правоохоронних органах, йдеться про Ігоря Кайро.
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