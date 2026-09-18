Екссуддю з Ялти судитимуть за незаконну депортацію українця з окупованого Криму

До суду скерували обвинувальний акт щодо колишнього судді Ялтинського міського суду, який після окупації Криму перейшов на бік РФ. Його обвинувачують у незаконній депортації громадянина України з півострова.

Про це повідомили у прокуратурі АР Крим та міста Севастополя, передає Цензор.НЕТ.

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За даними слідства, у 2014 році обвинувачений добровільно перейшов на бік РФ та продовжив працювати в створеній окупантами судовій системі. У прокуратурі також заявляють, що своїми діями він сприяв реалізації російської політики зміни демографічного складу населення Криму.

Того ж року, керуючись російським законодавством усупереч нормам міжнародного гуманітарного права, він ухвалив рішення щодо громадянина України. Чоловіка визнали іноземцем на території власної держави та призначили йому примусове видворення за межі Кримського півострова.

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У прокуратурі наголосили, що мешканці окупованого Криму перебувають під захистом міжнародного гуманітарного права та не потребують дозволів держави-агресора для проживання на півострові. Примусова індивідуальна або масова депортація цивільних з окупованої території заборонена Женевською конвенцією про захист цивільного населення під час війни.

Дії обвинуваченого кваліфікували як воєнний злочин за ч. 1 ст. 438 КК України. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Прокуратура офіційно не називає прізвища обвинуваченого. За даними Крим.Реалії, отриманими від джерела у правоохоронних органах, йдеться про Ігоря Кайро.

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