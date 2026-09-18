Продавал оружие и боеприпасы, в том числе дроны своего подразделения: военного будут судить, - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Завершено досудебное расследование в рамках операции "Стоп-трафик" в отношении командира роты одного из батальонов воинской части, который организовал сбыт незаконно приобретенного вооружения, взрывчатых веществ и боеприпасов, в том числе военного имущества своего подразделения.
Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
В июне 2026 года через мессенджер он договорился о продаже с покупателем. Во время личной встречи в Краматорске офицер передал два беспилотника "Вампир", похищенные из своего подразделения, а также три пулемета и гранатомет. Правоохранители задержали его во время сделки.
В ходе обысков по месту жительства и в гараже изъято более 1,6 тыс. патронов различного калибра, огнестрельное оружие, более 300 кг взрывчатого вещества и прочее военное снаряжение.
Отмечается, что ущерб, нанесенный государству, превысил 800 тыс. грн. Он возмещен в полном объеме, а дроны возвращены в воинскую часть для выполнения боевых задач.
Что грозит
Военнослужащий обвиняется в:
- в хищении военного имущества, совершенном в условиях военного положения (ч. 4 ст. 410 УК Украины),
- в незаконном обращении с огнестрельным оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263 УК Украины).
Санкции статей предусматривают до 15 лет лишения свободы.
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