Продавал оружие и боеприпасы, в том числе дроны своего подразделения: военного будут судить, - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Завершено досудебное расследование в рамках операции "Стоп-трафик" в отношении командира роты одного из батальонов воинской части, который организовал сбыт незаконно приобретенного вооружения, взрывчатых веществ и боеприпасов, в том числе военного имущества своего подразделения.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

В июне 2026 года через мессенджер он договорился о продаже с покупателем. Во время личной встречи в Краматорске офицер передал два беспилотника "Вампир", похищенные из своего подразделения, а также три пулемета и гранатомет. Правоохранители задержали его во время сделки.

В ходе обысков по месту жительства и в гараже изъято более 1,6 тыс. патронов различного калибра, огнестрельное оружие, более 300 кг взрывчатого вещества и прочее военное снаряжение.

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Отмечается, что ущерб, нанесенный государству, превысил 800 тыс. грн. Он возмещен в полном объеме, а дроны возвращены в воинскую часть для выполнения боевых задач.

Что грозит

Военнослужащий обвиняется в:

в хищении военного имущества, совершенном в условиях военного положения (ч. 4 ст. 410 УК Украины),

в незаконном обращении с огнестрельным оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

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Санкции статей предусматривают до 15 лет лишения свободы.