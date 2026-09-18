Продавав зброю та боєприпаси, зокрема дрони свого підрозділу: судитимуть військовослужбовця, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Завершено досудове розслідування в межах операції "Стоп трафік" щодо командира роти одного з батальйонів військової частини, який налагодив збут незаконно придбаного озброєння, вибухових речовин і боєприпасів, у тому числі військового майна свого підрозділу.
Про це повідомили в Державному бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
У червні 2026 року через месенджер він домовився про продаж із покупцем. Під час особистої зустрічі у Краматорську офіцер передав два безпілотники "Вампір", викрадені зі свого підрозділу, а також три кулемети та гранатомет. Правоохоронці затримали його під час оборудки.
Під час обшуків за місцем проживання та в гаражі вилучено понад 1,6 тис. набоїв різного калібру, вогнепальну зброю, понад 300 кг вибухової речовини та інше військове приладдя.
Зазначається, що збитки, завдані державі, перевищили 800 тис. грн. Їх відшкодовано у повному обсязі, а дрони повернуто до військової частини для виконання бойових завдань.
Що загрожує
Військовослужбовець обвинувачується:
- у викраденні військового майна, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 410 КК України),
- у незаконному поводженні з вогнепальною зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 КК України).
Санкції статей передбачають до 15 років позбавлення волі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль