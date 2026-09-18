Продавав зброю та боєприпаси, зокрема дрони свого підрозділу: судитимуть військовослужбовця, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Завершено досудове розслідування в межах операції "Стоп трафік" щодо командира роти одного з батальйонів військової частини, який налагодив збут незаконно придбаного озброєння, вибухових речовин і боєприпасів, у тому числі військового майна свого підрозділу.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

У червні 2026 року через месенджер він домовився про продаж із покупцем. Під час особистої зустрічі у Краматорську офіцер передав два безпілотники "Вампір", викрадені зі свого підрозділу, а також три кулемети та гранатомет. Правоохоронці затримали його під час оборудки.

Під час обшуків за місцем проживання та в гаражі вилучено понад 1,6 тис. набоїв різного калібру, вогнепальну зброю, понад 300 кг вибухової речовини та інше військове приладдя.

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Зазначається, що збитки, завдані державі, перевищили 800 тис. грн. Їх відшкодовано у повному обсязі, а дрони повернуто до військової частини для виконання бойових завдань.

Що загрожує

Військовослужбовець обвинувачується:

у викраденні військового майна, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 410 КК України),

у незаконному поводженні з вогнепальною зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 КК України).

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Санкції статей передбачають до 15 років позбавлення волі.