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Россияне ударили по центру Одессы: уже семеро пострадавших, один - в тяжелом состоянии, повреждено админздание (обновлено)
Сегодня, 18 сентября, российские войска атаковали многолюдное место в центре Одессы.
Об этом сообщил глава Одесской ГВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Враг атаковал город. Нанес удар по людной зоне в центре Одессы", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате атаки повреждено административное здание.
Все детали выясняются.
В то же время в Telegram-каналах пишут о попадании в многоэтажное здание.
Обновленная информация
- Впоследствии стало известно о трех пострадавших в результате вражеской атаки на Одессу. Один из них – в тяжелом состоянии. Все пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.
- По данным руководителя ОВА Олега Кипера, известно о пяти пострадавших в результате удара по центру Одессы. У большинства пострадавших - обломочные ранения. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.
- По последним данным, количество пострадавших увеличилось до семи.
На месте работают все соответствующие службы. Развернут оперативный штаб для помощи людям.
В результате атаки поврежден фасад и остекление административного здания. Возникший пожар охватил несколько этажей. На месте продолжаются работы по ликвидации последствий.
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