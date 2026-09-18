Россияне ударили по центру Одессы: уже семеро пострадавших, один - в тяжелом состоянии, повреждено админздание (обновлено)

Сегодня, 18 сентября, российские войска атаковали многолюдное место в центре Одессы.

Об этом сообщил глава Одесской ГВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

"Враг атаковал город. Нанес удар по людной зоне в центре Одессы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате атаки повреждено административное здание.

Все детали выясняются.

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В то же время в Telegram-каналах пишут о попадании в многоэтажное здание.

Обновленная информация

Впоследствии стало известно о трех пострадавших в результате вражеской атаки на Одессу. Один из них – в тяжелом состоянии. Все пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.

По данным руководителя ОВА Олега Кипера, известно о пяти пострадавших в результате удара по центру Одессы. У большинства пострадавших - обломочные ранения. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

По последним данным, количество пострадавших увеличилось до семи.

На месте работают все соответствующие службы. Развернут оперативный штаб для помощи людям.

В результате атаки поврежден фасад и остекление административного здания. Возникший пожар охватил несколько этажей. На месте продолжаются работы по ликвидации последствий.