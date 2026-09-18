Росіяни вдарили по центру Одеси: вже семеро постраждалих, один - у важкому стані, пошкоджено адмінбудівлю (оновлено)
Сьогодні, 18 вересня, російські війська атакували людне місце в центрі Одеси.
Про це повідомив глава Одеської МВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
"Ворог атакував місто. Вдарив по людному місцю в центрі Одеси", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що внаслідок атаки пошкоджена адмінбудівля.
Усі деталі зʼясовуються.
Водночас у телеграм-каналах пишуть про влучання у багатоповерхівку.
Оновлена інформація
- Згодом стало відомо про трьох постраждалих внаслідок ворожої атаки на Одесу.
Один із них - у важкому стані. Усі постраждалі госпіталізовані, їм надають необхідну медичну допомогу.
- За даними керівника ОВА Олега Кіпера, наразі відомо про пʼятьох постраждалих внаслідок удару по центру Одеси. У більшості постраждалих уламкові поранення. Всім надається необхідна медична допомога.
Унаслідок атаки пошкоджено фасад та скління адміністративної будівлі. Пожежа, що виникла, охопила кілька поверхів. На місці тривають роботи з ліквідації наслідків.
- За останніми даними, кількість постраждалих збільшилася до семи.
На місці працюють усі відповідні служби. Розгорнутий оперативний штаб для допомоги людям.
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