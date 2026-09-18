Росіяни вдарили по центру Одеси: вже семеро постраждалих, один - у важкому стані, пошкоджено адмінбудівлю (оновлено)

Сьогодні, 18 вересня, російські війська атакували людне місце в центрі Одеси.

Про це повідомив глава Одеської МВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

"Ворог атакував місто. Вдарив по людному місцю в центрі Одеси", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок атаки пошкоджена адмінбудівля.

Усі деталі зʼясовуються.

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Водночас у телеграм-каналах пишуть про влучання у багатоповерхівку.

Оновлена інформація

Згодом стало відомо про трьох постраждалих внаслідок ворожої атаки на Одесу.

Один із них - у важкому стані. Усі постраждалі госпіталізовані, їм надають необхідну медичну допомогу.

За даними керівника ОВА Олега Кіпера, наразі відомо про пʼятьох постраждалих внаслідок удару по центру Одеси. У більшості постраждалих уламкові поранення. Всім надається необхідна медична допомога.

Унаслідок атаки пошкоджено фасад та скління адміністративної будівлі. Пожежа, що виникла, охопила кілька поверхів. На місці тривають роботи з ліквідації наслідків.

За останніми даними, кількість постраждалих збільшилася до семи.

На місці працюють усі відповідні служби. Розгорнутий оперативний штаб для допомоги людям.