За $100 наводил российские ракеты на военные объекты: жителя Хмельницкого приговорили к 15 годам

43-летнего жителя Хмельницкого Николая С. приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества за государственную измену. По данным суда, мужчина передавал представителю ФСБ координаты и фотографии военных объектов, по одному из которых впоследствии Россия нанесла ракетно-дроновый удар.

Об этом говорится в приговоре Хмельницкого горрайонного суда от 15 сентября, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, в мае 2025 года Николай С. начал общаться в Telegram с представителем российской ФСБ и согласился собирать для него информацию.

Одним из первых заданий было сфотографировать объект военной инфраструктуры. Мужчина сначала передал российскому куратору информацию с геолокационными метками, а затем прислал фотографии объекта.

В начале сентября 2025 года по этому объекту нанесли удар российские ракеты и беспилотники. После атаки куратор поручил мужчине зафиксировать её последствия, что тот и сделал.

В течение мая – сентября обвиняемый также фотографировал другие военные объекты в Хмельницком, отмечал их на Google Maps и передавал полученные данные представителю ФСБ. За выполнение отдельных заданий россияне перечисляли ему по 100 долларов на криптокошелек.

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В конце сентября 2025 года правоохранители задержали мужчину во время выполнения очередного задания - он фотографировал парковку возле управления СБУ.

В суде Николай С. признал вину и раскаялся. Свое сотрудничество с российской спецслужбой он объяснил тяжелым материальным положением.

Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 111 УК Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения - и назначил 15 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества, кроме жилья. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.

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