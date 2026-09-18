За $100 наводив російські ракети на військові об’єкти: хмельничанина засудили до 15 років

43-річного жителя Хмельницького Миколу С. засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду. За даними суду, чоловік передавав представнику ФСБ координати й фотографії військових об’єктів, по одному з яких згодом Росія завдала ракетно-дронового удару.

Про це йдеться у вироку Хмельницького міськрайонного суду від 15 вересня, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, у травні 2025 року Микола С. почав спілкуватися у Telegram із представником російської ФСБ та погодився збирати для нього інформацію.

Одним із перших завдань було сфотографувати об’єкт військової інфраструктури. Чоловік спочатку передав російському куратору інформацію з геолокаційними мітками, а згодом надіслав фотографії об’єкта.

На початку вересня 2025 року по цьому об’єкту вдарили російські ракети та безпілотники. Після атаки куратор доручив чоловікові зафіксувати її наслідки, що він і зробив.

Упродовж травня – вересня обвинувачений також фотографував інші військові об’єкти у Хмельницькому, позначав їх на Google Maps та передавав отримані дані представнику ФСБ. За виконання окремих завдань росіяни переказували йому по $100 на криптогаманець.

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Наприкінці вересня 2025 року правоохоронці затримали чоловіка під час виконання чергового завдання – він фотографував парковку поблизу управління СБУ.

У суді Микола С. визнав провину та розкаявся. Свою співпрацю з російською спецслужбою він пояснив скрутним матеріальним становищем.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 111 КК України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану – та призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, крім житла. Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку.

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