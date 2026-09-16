Росія вербує українців для розвідки об’єктів Укрзалізниці та військових вантажів
Росія намагається залучати українців до збору інформації про об’єкти Укрзалізниці та переміщення військових вантажів. Отримані дані ворог може використати для підготовки подальших ударів по залізничній інфраструктурі.
Про це повідомили в Укрзалізниці, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, людям можуть пропонувати гроші або так звані анонімні завдання за фотографування залізничних об’єктів, передачу їхньої геолокації чи інформації про стан інфраструктури, зокрема після російських обстрілів.
Також російську сторону цікавлять відомості про переміщення військових вантажів. Крім збору інформації, українців можуть схиляти до пошкодження майна залізниці або інших дій проти її об’єктів.
"Якщо вам або вашим знайомим у соцмережах, месенджерах чи через знайомих пропонують за гроші або під виглядом "анонімного завдання" сфотографувати об'єкт Укрзалізниці або надати його геолокацію, у тому числі після обстрілу, повідомити про переміщення військових вантажів, пошкодити майно Укрзалізниці або вчинити будь-які інші дії проти залізниці – не погоджуйтеся і не передавайте таку інформацію", – наголосили в компанії.
Що передувало
- Нагадаємо, раніше Цензор.НЕТ. повідомляв, що Російські окупанти вранці атакували потяг, що курсував з Києва до Миколаєва.
- Від початку повномасштабного вторгнення російські удари пошкодили або повністю знищили в Україні понад 500 локомотивів, причому більше половини з них – лише протягом 2026 року. Глава МЗС Андрій Сибіга закликав партнерів терміново допомогти із заміною рухомого складу.
- Під час атаки російських безпілотників на прикордонну з Польщею територію в одному з потягів перебував експрем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, радник канцлера ФРН Фрідріха Мерца, а також дипломати, депутати Бундестагу, науковці та радники з питань національної безпеки з країн ЄС.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль