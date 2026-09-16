Россия вербует украинцев для разведки объектов "Укрзалізниці" и военных грузов

Россия пытается вовлечь украинцев в сбор информации об объектах "Укрзалізниці" и перемещении военных грузов. Полученные данные враг может использовать для подготовки дальнейших ударов по железнодорожной инфраструктуре.

Об этом сообщили в "Укрзалізниці", передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, людям могут предлагать деньги или так называемые анонимные задания за фотографирование железнодорожных объектов, передачу их геолокации или информации о состоянии инфраструктуры, в частности - после российских обстрелов.

Также российскую сторону интересуют сведения о перемещении военных грузов. Помимо сбора информации, украинцев могут склонять к повреждению имущества железной дороги или другим действиям против ее объектов.

"Если вам или вашим знакомым в соцсетях, мессенджерах или через знакомых предлагают за деньги или под видом "анонимного задания" сфотографировать объект "Укрзалізниці" или предоставить его геолокацию, в том числе после обстрела, сообщить о перемещении военных грузов, повредить имущество "Укрзалізниці" или совершить любые другие действия против железной дороги - не соглашайтесь и не передавайте такую информацию", - подчеркнули в компании.

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