Россия вербует украинцев для разведки объектов "Укрзалізниці" и военных грузов
Россия пытается вовлечь украинцев в сбор информации об объектах "Укрзалізниці" и перемещении военных грузов. Полученные данные враг может использовать для подготовки дальнейших ударов по железнодорожной инфраструктуре.
Об этом сообщили в "Укрзалізниці", передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, людям могут предлагать деньги или так называемые анонимные задания за фотографирование железнодорожных объектов, передачу их геолокации или информации о состоянии инфраструктуры, в частности - после российских обстрелов.
Также российскую сторону интересуют сведения о перемещении военных грузов. Помимо сбора информации, украинцев могут склонять к повреждению имущества железной дороги или другим действиям против ее объектов.
"Если вам или вашим знакомым в соцсетях, мессенджерах или через знакомых предлагают за деньги или под видом "анонимного задания" сфотографировать объект "Укрзалізниці" или предоставить его геолокацию, в том числе после обстрела, сообщить о перемещении военных грузов, повредить имущество "Укрзалізниці" или совершить любые другие действия против железной дороги - не соглашайтесь и не передавайте такую информацию", - подчеркнули в компании.
Что предшествовало
- Напомним, ранее Цензор.НЕТ сообщал , что российские оккупанты утром атаковали поезд, курсировавший из Киева в Николаев.
- С начала полномасштабного вторжения российские удары повредили или полностью уничтожили в Украине более 500 локомотивов, причем более половины из них – только в течение 2026 года. Глава МИД Андрей Сибига призвал партнеров срочно помочь с заменой подвижного состава.
- Во время атаки российских беспилотников на приграничную с Польшей территорию в одном из поездов находились бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, советник канцлера ФРГ Фридриха Мерца, а также дипломаты, депутаты Бундестага, ученые и советники по вопросам национальной безопасности из стран ЕС.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль