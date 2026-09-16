РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10894 посетителя онлайн
Новости Вербовка Россией
292 3

Россия вербует украинцев для разведки объектов "Укрзалізниці" и военных грузов

Враг атаковал очередной поезд

Россия пытается вовлечь украинцев в сбор информации об объектах "Укрзалізниці" и перемещении военных грузов. Полученные данные враг может использовать для подготовки дальнейших ударов по железнодорожной инфраструктуре.

Об этом сообщили в "Укрзалізниці", передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Как отмечается, людям могут предлагать деньги или так называемые анонимные задания за фотографирование железнодорожных объектов, передачу их геолокации или информации о состоянии инфраструктуры, в частности - после российских обстрелов.

Также российскую сторону интересуют сведения о перемещении военных грузов. Помимо сбора информации, украинцев могут склонять к повреждению имущества железной дороги или другим действиям против ее объектов.

"Если вам или вашим знакомым в соцсетях, мессенджерах или через знакомых предлагают за деньги или под видом "анонимного задания" сфотографировать объект "Укрзалізниці" или предоставить его геолокацию, в том числе после обстрела, сообщить о перемещении военных грузов, повредить имущество "Укрзалізниці" или совершить любые другие действия против железной дороги - не соглашайтесь и не передавайте такую информацию", - подчеркнули в компании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупант завербовал 15-летнюю украинку для шпионажа за ВСУ в Краматорске: СБУ объявила подозрение

Что предшествовало

  • Напомним, ранее Цензор.НЕТ сообщал , что российские оккупанты утром атаковали поезд, курсировавший из Киева в Николаев.
  • С начала полномасштабного вторжения российские удары повредили или полностью уничтожили в Украине более 500 локомотивов, причем более половины из них – только в течение 2026 года. Глава МИД Андрей Сибига призвал партнеров срочно помочь с заменой подвижного состава.
  • Во время атаки российских беспилотников на приграничную с Польшей территорию в одном из поездов находились бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, советник канцлера ФРГ Фридриха Мерца, а также дипломаты, депутаты Бундестага, ученые и советники по вопросам национальной безопасности из стран ЕС.

Автор: 

железная дорога (1533) вербовка (362) война в Украине (9173)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 