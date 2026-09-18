На саммите "Карпатской восьмерки" подготовили более 50 соглашений на сумму свыше миллиарда евро, - Зеленский
На саммите "Карпатской восьмерки" Украина и европейские партнеры подготовили к подписанию более 50 соглашений на сумму свыше миллиарда евро.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
Акцент на энергетике
По словам главы государства, около половины портфеля приходится на энергетику.
"Это может стать одним из основных вкладов Карпат в развитие Европы. Солнечная и ветровая энергетика. Накопление энергии. Новые интерконнекторы. Наши крупные подземные газохранилища. Также предлагается создать Карпатский ветроэнергетический кластер мощностью 1,5 гигаватта", - рассказал Зеленский.
Он отметил, что Карпаты могут стать поставщиком энергии для Европейского Союза, а не просто транзитным регионом.
"И это напрямую способствует достижению европейской цели энергетической независимости от России", - добавил глава государства.
Карпатская восьмерка
- Ранее президент Владимир Зеленский сообщил о начале саммита нового формата C8 - Карпатской восьмерки.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль