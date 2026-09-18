На саммите "Карпатской восьмерки" подготовили более 50 соглашений на сумму свыше миллиарда евро, - Зеленский

На саммите "Карпатской восьмерки" Украина и европейские партнеры подготовили к подписанию более 50 соглашений на сумму свыше миллиарда евро.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

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Акцент на энергетике

По словам главы государства, около половины портфеля приходится на энергетику.

"Это может стать одним из основных вкладов Карпат в развитие Европы. Солнечная и ветровая энергетика. Накопление энергии. Новые интерконнекторы. Наши крупные подземные газохранилища. Также предлагается создать Карпатский ветроэнергетический кластер мощностью 1,5 гигаватта", - рассказал Зеленский.

Он отметил, что Карпаты могут стать поставщиком энергии для Европейского Союза, а не просто транзитным регионом.

"И это напрямую способствует достижению европейской цели энергетической независимости от России", - добавил глава государства.

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Карпатская восьмерка

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил о начале саммита нового формата C8 - Карпатской восьмерки.

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