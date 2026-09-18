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Новости Карпатская восьмерка
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На саммите "Карпатской восьмерки" подготовили более 50 соглашений на сумму свыше миллиарда евро, - Зеленский

саммит Карпатской восьмерки

На саммите "Карпатской восьмерки" Украина и европейские партнеры подготовили к подписанию более 50 соглашений на сумму свыше миллиарда евро.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

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Акцент на энергетике

По словам главы государства, около половины портфеля приходится на энергетику.

"Это может стать одним из основных вкладов Карпат в развитие Европы. Солнечная и ветровая энергетика. Накопление энергии. Новые интерконнекторы. Наши крупные подземные газохранилища. Также предлагается создать Карпатский ветроэнергетический кластер мощностью 1,5 гигаватта", - рассказал Зеленский.

Он отметил, что Карпаты могут стать поставщиком энергии для Европейского Союза, а не просто транзитным регионом.

"И это напрямую способствует достижению европейской цели энергетической независимости от России", - добавил глава государства.

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Карпатская восьмерка

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Автор: 

Зеленский Владимир (25867) Карпаты (320) саммит (1307)
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Топ комментарии
+7
За один раз більше,чим планів миру за два роки? Оце так потужно, оце так незламно.
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18.09.2026 21:15 Ответить
+7
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18.09.2026 21:42 Ответить
+6
Господи коли воно вже заткнеться???
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18.09.2026 21:23 Ответить

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