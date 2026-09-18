На саміті "Карпатської вісімки" підготували більш ніж 50 угод на суму понад мільярд євро, - Зеленський
На саміті "Карпатської вісімки" Україна та європейські партнери підготували до підписання більше 50 угод на суму понад мільярд євро.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
Акцент на енергетиці
За словами глави держави, близько половини портфеля припадає на енергетику.
"Це може стати одним з основних внесків Карпат для Європи. Сонячна та вітрова енергетика. Накопичення енергії. Нові інтерконектори. Наші великі підземні газосховища. Також пропонується створити Карпатський вітроенергетичний кластер потужністю 1,5 гігавата", - розповів Зеленський.
Він зазначив, що Карпати можуть стати постачальником енергії для Європейського Союзу, а не просто транзитним регіоном.
І це прямо підтримує європейську мету енергетичної незалежності від Росії", - додав глава держави.
Карпатська вісімка
- Раніше президент Володимир Зеленський повідомив про початок саміту нового формату C8 - Карпатської вісімки.
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