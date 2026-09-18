На саміті "Карпатської вісімки" підготували більш ніж 50 угод на суму понад мільярд євро, - Зеленський

На саміті "Карпатської вісімки" Україна та європейські партнери підготували до підписання більше 50 угод на суму понад мільярд євро.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Акцент на енергетиці

За словами глави держави, близько половини портфеля припадає на енергетику.

"Це може стати одним з основних внесків Карпат для Європи. Сонячна та вітрова енергетика. Накопичення енергії. Нові інтерконектори. Наші великі підземні газосховища. Також пропонується створити Карпатський вітроенергетичний кластер потужністю 1,5 гігавата", - розповів Зеленський.

Він зазначив, що Карпати можуть стати постачальником енергії для Європейського Союзу, а не просто транзитним регіоном.

І це прямо підтримує європейську мету енергетичної незалежності від Росії", - додав глава держави.

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Карпатська вісімка

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив про початок саміту нового формату C8 - Карпатської вісімки.

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