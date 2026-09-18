Россия уже два года не допускает Красный Крест к украинским военнопленным, - Reuters

Международный комитет Красного Креста сообщил, что ему отказывают в доступе к украинским военнопленным, которых Россия удерживает уже два года.

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

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Заявление МККК

"Мы можем подтвердить отсутствие доступа к военнопленным в России с 2024 года", - заявил агентству представитель МККК.

Председатель Комитета Мирьяна Сполярич поднимала этот вопрос во время своего визита в Россию в июле.

Сполярич сказала в интервью BBC: "Если вы хотите отстаивать человечность, нужно говорить о содержании под стражей и о том, что происходит в тюрьмах".

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Украинцы в плену РФ

Считается, что тысячи украинских военнопленных находятся в российских местах содержания. Следователи ООН собрали доказательства систематических пыток пленных в таких местах.

Россия отрицает применение пыток или других форм жестокого обращения с военнопленными.

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