Росія вже два роки не допускає Червоний Хрест до українських військовополонених, - Reuters
Міжнародний комітет Червоного Хреста повідомив, що йому відмовляють у доступі до українських військовополонених, яких вже два роки утримує Росія.
Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.
Заява МКЧХ
"Ми можемо підтвердити відсутність доступу до військовополонених у Росії з 2024 року", — заявив речник МКЧХ агентству.
Президентка Комітету Мір'яна Сполярич порушувала це питання під час свого візиту до Росії в липні.
Сполярич сказала в інтерв’ю BBC: "Якщо ви хочете відстоювати людяність, треба говорити про утримання під вартою і про те, що відбувається у в'язницях".
Українці у полоні РФ
- Вважається, що тисячі українських військовополонених перебувають у російських місцях тримання. Слідчі ООН зібрали докази систематичних тортур полонених у таких місцях.
- Росія заперечує застосування катувань або інших форм жорстокого поводження з військовополоненими.
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