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Новини Умови утримання військовополонених
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Росія вже два роки не допускає Червоний Хрест до українських військовополонених, - Reuters

Червоний Хрест

Міжнародний комітет Червоного Хреста повідомив, що йому відмовляють у доступі до українських військовополонених, яких вже два роки утримує Росія.

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.

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Заява МКЧХ

"Ми можемо підтвердити відсутність доступу до військовополонених у Росії з 2024 року", — заявив речник МКЧХ агентству.

Президентка Комітету Мір'яна Сполярич порушувала це питання під час свого візиту до Росії в липні.

Сполярич сказала в інтерв’ю BBC: "Якщо ви хочете відстоювати людяність, треба говорити про утримання під вартою і про те, що відбувається у в'язницях".

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Українці у полоні РФ

  • Вважається, що тисячі українських військовополонених перебувають у російських місцях тримання. Слідчі ООН зібрали докази систематичних тортур полонених у таких місцях. 
  • Росія заперечує застосування катувань або інших форм жорстокого поводження з військовополоненими.

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