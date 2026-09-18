546 2
Вражеские дроны атаковали Киевщину: пострадали два человека, зафиксированы повреждения и пожар на складах
Вечером 18 сентября в результате атаки российских беспилотников в Бучанском районе Киевской области ранения получили двое мужчин.
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, сообщает Цензор.НЕТ.
Раненые гражданские лица
"Во время вечерней атаки вражеских дронов в Бучанском районе пострадали двое мужчин. Оба получили осколочные ранения и госпитализированы в больницу", — говорится в сообщении.
Пожар и разрушения
В результате атаки в районе возник пожар в складском помещении.
Кроме того, повреждены складские помещения в Бориспольском районе.
Спасатели работают на местах и ликвидируют последствия вражеской атаки. Информация уточняется.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль