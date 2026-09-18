Вражеские дроны атаковали Киевщину: пострадали два человека, зафиксированы повреждения и пожар на складах

Вечером 18 сентября в результате атаки российских беспилотников в Бучанском районе Киевской области ранения получили двое мужчин.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, сообщает Цензор.НЕТ.

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Раненые гражданские лица

"Во время вечерней атаки вражеских дронов в Бучанском районе пострадали двое мужчин. Оба получили осколочные ранения и госпитализированы в больницу", — говорится в сообщении.

Пожар и разрушения

В результате атаки в районе возник пожар в складском помещении.

Кроме того, повреждены складские помещения в Бориспольском районе.

Спасатели работают на местах и ликвидируют последствия вражеской атаки. Информация уточняется.

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