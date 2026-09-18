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Ворожі дрони атакували Київщину: постраждали двоє людей, є пошкодження та пожежа на складах
Ввечері 18 вересня внаслідок атаки російських безпілотників у Бучанському районі Київської області поранення дістали двоє чоловіків.
Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.
Поранені цивільні
"Під час вечірньої атаки ворожих дронів у Бучанському районі постраждали двоє чоловіків. Обидва дістали осколкові поранення та госпіталізовані до лікарні", - сказано в повідомленні.
Пожежа та руйнування
У районі внаслідок атаки виникла пожежа у складському приміщенні.
Крім того, пошкоджено складські приміщення пошкоджено у Бориспільському районі.
Рятувальники працюють на місцях та ліквідовують наслідки ворожої атаки. Інформація уточнюється.
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