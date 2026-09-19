Трамп закрыл журналистам CNN, MS NOW и Politico доступ в Белый дом и пригрозил ограничениями другим СМИ
Президент США Дональд Трамп закрыл доступ в Белый дом для журналистов новостных телеканалов CNN и MS NOW, а также издания Politico.
Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.
Обвинения в адрес СМИ
Трамп объяснил свое решение тем, что эти СМИ якобы постоянно распространяют "фейковые новости".
"Я с гордостью объявляю, что отныне я запрещаю "фейковым новостям" CNN, MSNOW (которая недавно сменила название с MSNBC из-за отсутствия зрительской аудитории и доверия!), а также Politico (получателю незаконной и нелепой подписки на 8 млн долларов — абсолютного рекорда, непосредственно от правительства Соединенных Штатов во времена коррумпированного Джо Байдена, чтобы удержать их "на плаву". На мой взгляд, это похоже на коррупцию!), находясь в Белом доме из-за их постоянного "разоблачения" ФЕЙКОВЫХ НОВОСТЕЙ!", — написал Трамп.
Угрозы другим изданиям
Президент США также пригрозил аналогичными ограничениями для других СМИ, которые, по его мнению, распространяют "фейковые новости".
"В отношении других СМИ, распространяющих фейковые новости, будут приняты аналогичные меры", — добавил глава Белого дома.
- Позже, отвечая в Белом доме на вопрос о том, как на практике будет действовать запрет для журналистов упомянутых СМИ, президент США заявил, что не хочет, чтобы они находились в его кабинете и вообще присутствовали в Белом доме.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ЗЄ дає пресухи вже також, як і ***** - по заготовкам виключно ретельно відібраним "журналістам".
Це той, хто прийняв як взятку від Катару Боїнг, та пообіцяв виплатит по 5000 долярів кожному американцю в разі перемоги Республіканців!