Трамп закрыл журналистам CNN, MS NOW и Politico доступ в Белый дом и пригрозил ограничениями другим СМИ

Президент США Дональд Трамп закрыл доступ в Белый дом для журналистов новостных телеканалов CNN и MS NOW, а также издания Politico.

Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.

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Обвинения в адрес СМИ

Трамп объяснил свое решение тем, что эти СМИ якобы постоянно распространяют "фейковые новости".

"Я с гордостью объявляю, что отныне я запрещаю "фейковым новостям" CNN, MSNOW (которая недавно сменила название с MSNBC из-за отсутствия зрительской аудитории и доверия!), а также Politico (получателю незаконной и нелепой подписки на 8 млн долларов — абсолютного рекорда, непосредственно от правительства Соединенных Штатов во времена коррумпированного Джо Байдена, чтобы удержать их "на плаву". На мой взгляд, это похоже на коррупцию!), находясь в Белом доме из-за их постоянного "разоблачения" ФЕЙКОВЫХ НОВОСТЕЙ!", — написал Трамп.

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Угрозы другим изданиям

Президент США также пригрозил аналогичными ограничениями для других СМИ, которые, по его мнению, распространяют "фейковые новости".

"В отношении других СМИ, распространяющих фейковые новости, будут приняты аналогичные меры", — добавил глава Белого дома.

Позже, отвечая в Белом доме на вопрос о том, как на практике будет действовать запрет для журналистов упомянутых СМИ, президент США заявил, что не хочет, чтобы они находились в его кабинете и вообще присутствовали в Белом доме.

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