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Новости Программа PURL
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Госдеп США одобрил продажу Украине оборудования для ПВО на сумму 2,68 млрд долларов

Госдеп США одобрил для Украины пакет по ПВО на $2,68 млрд

Государственный департамент США одобрил возможную продажу Украине средств и оборудования для развития и модернизации противовоздушной обороны на общую сумму около 2,68 млрд долларов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Госдепартамента США.

Какое оборудование может получить Украина

Отмечается, что Украина запросила закупку ряда средств для укрепления системы ПВО. В перечень, в частности, вошли:

  • ракеты для комплексов типа С-300;
  • ракеты GAM-67;
  • системы ракет с лазерным наведением увеличенной дальности;
  • мобильные пусковые установки и комплекты для их модификации;
  • радары RPS 202 для систем противодействия беспилотникам;
  • прицепы с телескопическими мачтами;
  • запасные части и программное обеспечение;
  • транспортные услуги;
  • инженерная, техническая и логистическая поддержка.

В Госдепартаменте заявили, что эта сделка должна укрепить способность Украины противостоять нынешним и будущим угрозам.

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Закупку профинансируют за счет европейских взносов

В случае заключения соглашения Украина будет финансировать закупку за счет европейских взносов и средств американского военного финансирования, выделенных при предыдущей администрации США.

При этом американские средства будут зачислены в качестве взноса Соединенных Штатов в Инвестиционный фонд восстановления Украины.

Подрядчики для выполнения заказа будут определяться на конкурсной основе.

В то же время в обнародованном перечне не упоминаются системы ПВО Patriot или ракеты к ним.

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Автор: 

Госдепартамент США (1893) оружие (10800) ПВО (4063) США (30498) Украина (41931)
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Топ комментарии
+6
Також правильно, щоб не було таких випадків, коли можуть продати, а коли ні - потрібно все виготовляти своє. Чомусь до 2019 року це робили.
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19.09.2026 08:00 Ответить
+5
Подяка держдепу США. Як би ми їх не критикували, а вони хоча набагато менше - але допомагають. Якби Голобородько фінансував наш оборонпром, то ми б вже давно мали свої ракети і системи ППО.
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19.09.2026 07:46 Ответить
+4
Їх ракети, їх війна в Ормузі, на яку їх підбили в Ізраїлі, то чому має їх не витрачати? Чи всі мав передати міндічам?
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19.09.2026 07:59 Ответить

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