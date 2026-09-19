Госдеп США одобрил продажу Украине оборудования для ПВО на сумму 2,68 млрд долларов

Государственный департамент США одобрил возможную продажу Украине средств и оборудования для развития и модернизации противовоздушной обороны на общую сумму около 2,68 млрд долларов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Госдепартамента США.

Какое оборудование может получить Украина

Отмечается, что Украина запросила закупку ряда средств для укрепления системы ПВО. В перечень, в частности, вошли:

ракеты для комплексов типа С-300;

ракеты GAM-67;

системы ракет с лазерным наведением увеличенной дальности;

мобильные пусковые установки и комплекты для их модификации;

радары RPS 202 для систем противодействия беспилотникам;

прицепы с телескопическими мачтами;

запасные части и программное обеспечение;

транспортные услуги;

инженерная, техническая и логистическая поддержка.

В Госдепартаменте заявили, что эта сделка должна укрепить способность Украины противостоять нынешним и будущим угрозам.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Швеция выделяет Украине дополнительные $28 млн на оборону: из них половина - на программу PURL

Закупку профинансируют за счет европейских взносов

В случае заключения соглашения Украина будет финансировать закупку за счет европейских взносов и средств американского военного финансирования, выделенных при предыдущей администрации США.

При этом американские средства будут зачислены в качестве взноса Соединенных Штатов в Инвестиционный фонд восстановления Украины.

Подрядчики для выполнения заказа будут определяться на конкурсной основе.

В то же время в обнародованном перечне не упоминаются системы ПВО Patriot или ракеты к ним.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 75% ракет для Patriot и 90% боеприпасов ПВО: НАТО подтвердило продление PURL после заявлений Трампа