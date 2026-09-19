Госдеп США одобрил продажу Украине оборудования для ПВО на сумму 2,68 млрд долларов
Государственный департамент США одобрил возможную продажу Украине средств и оборудования для развития и модернизации противовоздушной обороны на общую сумму около 2,68 млрд долларов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Госдепартамента США.
Какое оборудование может получить Украина
Отмечается, что Украина запросила закупку ряда средств для укрепления системы ПВО. В перечень, в частности, вошли:
- ракеты для комплексов типа С-300;
- ракеты GAM-67;
- системы ракет с лазерным наведением увеличенной дальности;
- мобильные пусковые установки и комплекты для их модификации;
- радары RPS 202 для систем противодействия беспилотникам;
- прицепы с телескопическими мачтами;
- запасные части и программное обеспечение;
- транспортные услуги;
- инженерная, техническая и логистическая поддержка.
В Госдепартаменте заявили, что эта сделка должна укрепить способность Украины противостоять нынешним и будущим угрозам.
Закупку профинансируют за счет европейских взносов
В случае заключения соглашения Украина будет финансировать закупку за счет европейских взносов и средств американского военного финансирования, выделенных при предыдущей администрации США.
При этом американские средства будут зачислены в качестве взноса Соединенных Штатов в Инвестиционный фонд восстановления Украины.
Подрядчики для выполнения заказа будут определяться на конкурсной основе.
В то же время в обнародованном перечне не упоминаются системы ПВО Patriot или ракеты к ним.
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