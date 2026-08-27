Швеция выделяет Украине дополнительные 28 млн долларов на оборону: из них половина - на программу PURL

Швеция выделяет дополнительный взнос в размере примерно 270 млн шведских крон (около 28,3 млн долларов) в ряд многосторонних фондов и инициатив с целью поддержки Украины.

Об этом сообщили в правительстве Швеции, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, правительство поручило Вооруженным силам Швеции распределить финансовые пожертвования между различными фондами и инициативами на общую сумму более 270 млн шведских крон. Цель заключается в поддержке Украины, прежде всего в сфере противовоздушной обороны.

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Программа PURL

Сообщается, что 14 млн долларов из этой суммы будут направлены на программу PURL по закупке американского вооружения.

"Поддержка Швеции носит долгосрочный и существенный характер и основана на потребностях и приоритетах Украины. Благодаря дальнейшей поддержке инициативы PURL Украина может быстро получить доступ к американским средствам, имеющим высокий приоритет. Сюда входят средства противовоздушной обороны и боеприпасы, которые позволяют Украине и в дальнейшем защищаться от постоянных атак России", — отметил министр обороны страны Пол Йонсон.

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Также отмечается, что это уже в пятый раз, когда Швеция вносит вклад в инициативу PURL. С учетом этого нового взноса Швеция в общей сложности предоставила в рамках PURL 552 млн долларов.