Швеція надає Україні додаткові $28 млн на оборону: з них половина - на програму PURL

Швеція надає додатковий внесок у розмірі приблизно 270 млн шведських крон (близько $28,3 млн) до низки багатосторонніх фондів та ініціатив з метою підтримки України.

Про це повідомили в уряді Швеції, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, уряд доручив Збройним силам Швеції розподілити фінансові пожертви між різними фондами та ініціативами на загальну суму понад 270 млн шведських крон. Мета полягає в підтримці України, насамперед у сфері протиповітряної оборони.

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Програма PURL

Повідомляється, що 14 млн доларів із цієї суми спрямують на програму PURL із закупівлі американського озброєння.

"Підтримка Швеції є довгостроковою, суттєвою та ґрунтується на потребах і пріоритетах України. Завдяки подальшій підтримці ініціативи PURL Україна може швидко отримати доступ до американських засобів, що мають високий пріоритет. Сюди входять засоби протиповітряної оборони та боєприпаси, які дають Україні змогу й надалі захищатися від постійних атак Росії", – зазначив міністр оборони країни Пол Йонсон.

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Також зауважується, що це вже вп’яте, коли Швеція робить внесок в ініціативу PURL. З урахуванням цього нового внеску Швеція загалом надала в межах PURL 552 млн доларів.