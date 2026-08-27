Швеція надає Україні додаткові $28 млн на оборону: з них половина - на програму PURL
Швеція надає додатковий внесок у розмірі приблизно 270 млн шведських крон (близько $28,3 млн) до низки багатосторонніх фондів та ініціатив з метою підтримки України.
Про це повідомили в уряді Швеції, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, уряд доручив Збройним силам Швеції розподілити фінансові пожертви між різними фондами та ініціативами на загальну суму понад 270 млн шведських крон. Мета полягає в підтримці України, насамперед у сфері протиповітряної оборони.
Програма PURL
Повідомляється, що 14 млн доларів із цієї суми спрямують на програму PURL із закупівлі американського озброєння.
"Підтримка Швеції є довгостроковою, суттєвою та ґрунтується на потребах і пріоритетах України. Завдяки подальшій підтримці ініціативи PURL Україна може швидко отримати доступ до американських засобів, що мають високий пріоритет. Сюди входять засоби протиповітряної оборони та боєприпаси, які дають Україні змогу й надалі захищатися від постійних атак Росії", – зазначив міністр оборони країни Пол Йонсон.
Також зауважується, що це вже вп’яте, коли Швеція робить внесок в ініціативу PURL. З урахуванням цього нового внеску Швеція загалом надала в межах PURL 552 млн доларів.
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