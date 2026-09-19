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Держдеп США схвалив продаж Україні обладнання для ППО на $2,68 млрд

Держдеп США схвалив Україні пакет для ППО на $2,68 млрд

Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні засобів та обладнання для розвитку й модернізації протиповітряної оборони на загальну суму близько $2,68 млрд.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Держдепартаменту США.

Яке обладнання може отримати Україна

Зазначається, що Україна запросила придбання низки засобів для посилення системи ППО. До переліку, зокрема, увійшли:

  • ракети для комплексів типу С-300;
  • ракети GAM-67;
  • системи ракет із лазерним наведенням збільшеної дальності;
  • мобільні пускові установки та комплекти для їхньої модифікації;
  • радари RPS 202 для систем протидії безпілотникам;
  • причепи з телескопічними щоглами;
  • запасні частини та програмне забезпечення;
  • транспортні послуги;
  • інженерна, технічна та логістична підтримка.

У Держдепартаменті заявили, що операція має посилити спроможність України протистояти нинішнім і майбутнім загрозам.

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Закупівлю профінансують за рахунок європейських внесків

У разі укладення угоди Україна фінансуватиме закупівлю за рахунок європейських внесків та коштів американського військового фінансування, виділених за попередньої адміністрації США.

При цьому американські кошти будуть зараховані як внесок Сполучених Штатів до Інвестиційного фонду відбудови України.

Підрядників для виконання замовлення визначатимуть на конкурсній основі.

Водночас в оприлюдненому переліку не згадуються системи ППО Patriot або ракети до них.

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Автор: 

Держдепартамент США (1582) зброя (7292) ППО (4476) США (22644) Україна (3479)
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Топ коментарі
+6
Також правильно, щоб не було таких випадків, коли можуть продати, а коли ні - потрібно все виготовляти своє. Чомусь до 2019 року це робили.
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19.09.2026 08:00 Відповісти
+5
Подяка держдепу США. Як би ми їх не критикували, а вони хоча набагато менше - але допомагають. Якби Голобородько фінансував наш оборонпром, то ми б вже давно мали свої ракети і системи ППО.
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19.09.2026 07:46 Відповісти
+4
Їх ракети, їх війна в Ормузі, на яку їх підбили в Ізраїлі, то чому має їх не витрачати? Чи всі мав передати міндічам?
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19.09.2026 07:59 Відповісти

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