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Новости Разговор Рубио и Лаврова Генеральная Ассамблея ООН
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Лавров и Рубио могут встретиться в Нью-Йорке: будут обсуждать Украину, — МИД РФ

Украина может стать ключевой темой встречи Лаврова и Рубио

В ходе Генеральной Ассамблеи ООН возможна встреча глав МИД США Марко Рубио и РФ Сергея Лаврова. Окончательных договоренностей о переговорах пока нет. Однако если они состоятся, ключевой темой станет Украина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС.

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По словам Захаровой, украинский вопрос будет одной из ключевых тем международных переговоров Лаврова в ходе работы Генассамблеи ООН.

Таким образом, если встреча Лаврова и Рубио состоится, тема Украины может стать одной из центральных в ходе их беседы.

При этом пресс-секретарь российского МИД не сообщила об окончательных договоренностях относительно беседы Лаврова и Рубио.

Что этому предшествовало?

Лавров заявил, что Москва будет ждать предложений по возобновлению переговорного процесса.

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Автор: 

Лавров Сергей (2204) Рубио Марко (475)
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