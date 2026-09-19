Лавров и Рубио могут встретиться в Нью-Йорке: будут обсуждать Украину, — МИД РФ
В ходе Генеральной Ассамблеи ООН возможна встреча глав МИД США Марко Рубио и РФ Сергея Лаврова. Окончательных договоренностей о переговорах пока нет. Однако если они состоятся, ключевой темой станет Украина.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС.
По словам Захаровой, украинский вопрос будет одной из ключевых тем международных переговоров Лаврова в ходе работы Генассамблеи ООН.
Таким образом, если встреча Лаврова и Рубио состоится, тема Украины может стать одной из центральных в ходе их беседы.
При этом пресс-секретарь российского МИД не сообщила об окончательных договоренностях относительно беседы Лаврова и Рубио.
Что этому предшествовало?
Лавров заявил, что Москва будет ждать предложений по возобновлению переговорного процесса.
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