Лавров і Рубіо можуть зустрітися у Нью-Йорку: говоритимуть про Україну, - МЗС РФ

Під час Генасамблеї ООН можлива зустріч глав МЗС США Марко Рубіо та РФ Сергія Лаврова. Остаточних домовленостей щодо переговорів поки немає. Проте якщо вони відбудуться, ключовою темою стане Україна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова в інтерв’ю ТАСС.

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За словами Захарової, українське питання буде серед ключових тем міжнародних переговорів Лаврова під час роботи Генасамблеї ООН.

Таким чином, якщо зустріч Лаврова та Рубіо відбудеться, тема України може стати однією з центральних під час їхньої розмови.

При цьому речниця російського МЗС не повідомила про остаточні домовленості щодо розмови Лаврова та Рубіо.

Що передувало?

Лавров сказав, що Москва чекатиме на пропозиції щодо відновлення переговорного процесу.

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