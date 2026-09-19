Трое раненых и пожар на предприятии: РФ атаковала Славянск. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские войска нанесли авиаудар по Славянску в Донецкой области. В результате атаки трое человек получили ранения, на территории предприятия загорелась крыша здания.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

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В Славянске в результате авиаудара ранены три человека

Из-за угрозы повторного обстрела спасатели приостановили тушение

На территории предприятия загорелась крыша здания. Чрезвычайники локализовали пожар, но из-за угрозы повторного обстрела были вынуждены приостановить тушение.

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В Краматорском районе после российского обстрела загорелась квартира и балкон девятиэтажного дома. Спасатели вытащили из огня двух человек.





