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Новости Обстрел Славянска
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Трое раненых и пожар на предприятии: РФ атаковала Славянск. ФОТОРЕПОРТАЖ

слов’янськ

Российские войска нанесли авиаудар по Славянску в Донецкой области. В результате атаки трое человек получили ранения, на территории предприятия загорелась крыша здания.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

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В Славянске в результате авиаудара ранены три человека

Из-за угрозы повторного обстрела спасатели приостановили тушение

На территории предприятия загорелась крыша здания. Чрезвычайники локализовали пожар, но из-за угрозы повторного обстрела были вынуждены приостановить тушение.

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  • В Краматорском районе после российского обстрела загорелась квартира и балкон девятиэтажного дома. Спасатели вытащили из огня двух человек.

Авиаудар по Славянску: трое человек ранены
Авиаудар по Славянску: трое человек ранены
Авиаудар по Славянску: трое человек ранены

Автор: 

Донецкая область (13207) ГСЧС (5471) Краматорский район (1500) Славянск (2888)
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