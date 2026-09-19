Троє поранених і пожежа на підприємстві: РФ атакувала Слов’янськ. ФОТОрепортаж
Російські війська завдали авіаудару по Слов’янську на Донеччині. Внаслідок атаки троє людей дістали поранень, на території підприємства загорілася покрівля будівлі.
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.
У Слов’янську через авіаудар поранені троє людей
Через загрозу повторного обстрілу рятувальники призупинили гасіння
На території підприємства загорілася покрівля будівлі. Надзвичайники локалізували пожежу, але через загрозу повторного обстрілу були змушені призупинити гасіння.
- У Краматорському районі після російського обстрілу загорілася квартира та балкон дев’ятиповерхівки. Рятувальники вивели з вогню двох людей.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль