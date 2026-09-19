Силами обороны поражены пункты управления БПЛА, полигон и объекты обеспечения противника, - Генштаб

Подразделения Сил обороны Украины 18 сентября и в ночь на 19 сентября нанесли удары по ряду важных военных объектов российских войск.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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"В районах Луганского и Покровска Донецкой области, а также в районах Владимировки, Вербового, Новопрокоповки, Доброполья и Ровнополья Запорожской области поражены пункты управления БПЛА противника. В районе Новопрокоповки поражены два таких пункта", — говорится в сообщении.

В Запорожской области поражен российский полигон

В районе временно оккупированной Новопетровки Запорожской области Силы обороны нанесли удар по полигону "Восточный".

Кроме того, в Донецкой области, в Рыбинском, поражен склад материально-технических средств российских войск. В районе Амвросиевки поражен склад боеприпасов противника.

Подтверждено повреждение российской РЛС

Также по результатам предыдущих ударов подтверждено повреждение 17 сентября радиолокационной станции 80П6 российских войск в районе населенного пункта Митюли Смоленской области РФ.

В Генштабе отметили, что работа по уничтожению и поражению ключевых военных объектов противника продолжается.

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