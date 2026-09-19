Силами обороны поражены пункты управления БПЛА, полигон и объекты обеспечения противника, - Генштаб
Подразделения Сил обороны Украины 18 сентября и в ночь на 19 сентября нанесли удары по ряду важных военных объектов российских войск.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
"В районах Луганского и Покровска Донецкой области, а также в районах Владимировки, Вербового, Новопрокоповки, Доброполья и Ровнополья Запорожской области поражены пункты управления БПЛА противника. В районе Новопрокоповки поражены два таких пункта", — говорится в сообщении.
В Запорожской области поражен российский полигон
В районе временно оккупированной Новопетровки Запорожской области Силы обороны нанесли удар по полигону "Восточный".
Кроме того, в Донецкой области, в Рыбинском, поражен склад материально-технических средств российских войск. В районе Амвросиевки поражен склад боеприпасов противника.
Подтверждено повреждение российской РЛС
Также по результатам предыдущих ударов подтверждено повреждение 17 сентября радиолокационной станции 80П6 российских войск в районе населенного пункта Митюли Смоленской области РФ.
В Генштабе отметили, что работа по уничтожению и поражению ключевых военных объектов противника продолжается.
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