Сили оборони уразили пункти управління БпЛА, полігон та об’єкти забезпечення противника, - Генштаб
Підрозділи Сил оборони України 18 вересня та в ніч на 19 вересня уразили низку важливих військових об'єктів російських військ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
"У районах Луганського та Покровська Донецької області, а також у районах Володимирівки, Вербового, Новопрокопівки, Добропілля та Рівнопілля Запорізької області уражено пункти управління БпЛА противника. У районі Новопрокопівки уражено два таких пункти", - йдеться в повідомленні.
Запорізькій області уражено російський полігон
У районі тимчасово окупованої Новопетрівки Запорізької області Сили оборони уразили полігон "Восточный".
Крім того, на Донеччині, у Рибинському, уражено склад матеріально-технічних засобів російських військ. У районі Амвросіївки уражено склад боєприпасів противника.
Підтверджено пошкодження російської РЛС
Також за результатами попередніх ударів підтверджено пошкодження 17 вересня радіолокаційної станції 80П6 російських військ у районі населеного пункту Митюлі Смоленської області РФ.
У Генштабі зазначили, що робота зі знищення та ураження ключових військових об'єктів противника триває.
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