Россияне терроризируют Запорожье FPV-дронами: ранен водитель грузовика. ФОТОРЕПОРТАЖ

С утра 19 сентября российские войска атакуют Запорожье с помощью FPV-дронов. Зафиксированы попадания по автомобилям, проезжей части и территории штрафной стоянки; один человек пострадал.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении исполняющего обязанности начальника Запорожской ОГА Михаила Семикина.

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С утра россияне терроризируют Запорожье с помощью FPV-дронов.

Есть попадания по автомобилям, проезжей части, территории штрафной стоянки. Несколько дронов упали, не взорвавшись.

Один человек пострадал — российский беспилотник попал в грузовик, который двигался по трассе Запорожье — Донецк. Водитель получил травмы, его госпитализировали.

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"Пожалуйста, во время воздушной тревоги не оставайтесь на открытом пространстве и не приближайтесь к местам падения дронов. Даже если он не взорвался, это может быть опасно", — призвали в ОГА.



Также там отметили, что продолжается усиление защиты Запорожья от FPV.

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