Росіяни тероризують Запоріжжя FPV-дронами: поранений водій вантажівки. ФОТОрепортаж

Російські війська від ранку 19 вересня атакують Запоріжжя FPV-дронами. Зафіксовані влучання по автомобілях, проїжджій частині та території штрафмайданчика, один чоловік постраждав.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні виконувача обов’язків начальника Запорізької ОВА Михайла Семікіна.

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Від ранку росіяни тероризують Запоріжжя FPV-дронами.

Є влучання по автомобілях, проїжджій частині, території штрафмайданчика. Кілька дронів упали, не вибухнувши.

Один чоловік постраждав — російський безпілотник влучив у вантажівку, яка рухалася трасою Запоріжжя — Донецьк. Водій отримав травми, його госпіталізували.

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"Будь ласка, під час повітряної тривоги не залишайтеся на відкритому просторі та не наближайтеся до місць падіння дронів. Навіть якщо він не вибухнув, це може бути небезпечно", - закликали в ОВА.



Також там зазначили, що триває посилення захист Запоріжжя від FPV.

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