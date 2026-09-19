Росіяни тероризують Запоріжжя FPV-дронами: поранений водій вантажівки. ФОТОрепортаж
Російські війська від ранку 19 вересня атакують Запоріжжя FPV-дронами. Зафіксовані влучання по автомобілях, проїжджій частині та території штрафмайданчика, один чоловік постраждав.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні виконувача обов’язків начальника Запорізької ОВА Михайла Семікіна.
Від ранку росіяни тероризують Запоріжжя FPV-дронами.
- Є влучання по автомобілях, проїжджій частині, території штрафмайданчика. Кілька дронів упали, не вибухнувши.
- Один чоловік постраждав — російський безпілотник влучив у вантажівку, яка рухалася трасою Запоріжжя — Донецьк. Водій отримав травми, його госпіталізували.
"Будь ласка, під час повітряної тривоги не залишайтеся на відкритому просторі та не наближайтеся до місць падіння дронів. Навіть якщо він не вибухнув, це може бути небезпечно", - закликали в ОВА.
Також там зазначили, що триває посилення захист Запоріжжя від FPV.
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