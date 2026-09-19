РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14088 посетителей онлайн
Новости Угроза агрессии рф для Европы
402 15

Европа отстает в сфере дронов и ПВО, - Ринкевичс

Эдгар Ринкевичс на саммите НАТО
Фото: VPK

Европа и НАТО не успевают за развитием дронов и воздушной войны и сталкиваются с проблемами защиты от ракет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом латвийский президент Эдгарс Ринкевичс заявил в интервью The Guardian.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Ринкевичс предупредил, что Европа не успевает за развитием технологий беспилотников и воздушной войны в Украине, а также подчеркнул, что большинство стран НАТО не смогут отразить атаку российских ракет в случае расширения конфликта.

"Мы видим, что системы противовоздушной обороны, защиты от дронов и противоракетной обороны испытывают серьезные проблемы. И давайте будем откровенными. У Украины есть такие проблемы. У всей Европы и НАТО есть такие проблемы", - сказал он.

По словам президента, если Россия решит запустить несколько ракет по европейской территории, "сегодня для многих стран это станет серьезным вызовом, с которым будет трудно справиться".

Что этому предшествовало?

Экс-министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что европейским странам нужно уже сейчас укреплять собственную обороноспособность и поддерживать Украину, поскольку в противном случае война может распространиться на территорию других государств.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия уже атаковала союзников Украины, - Трамп

Автор: 

Ринкевичс Эдгарс (163) война в Украине (9198)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
В какой сфере вы не отстаете? У сфере обеспокоенности разве что.
показать весь комментарий
19.09.2026 13:54 Ответить
+1
Скоро ната буде просити у нас допомоги
показать весь комментарий
19.09.2026 13:54 Ответить
+1
Виробництво будь чого в ********* світі не є проблемою. Проблема в головах "політкоректних" і зашуганих ""псевдопацифістів".
показать весь комментарий
19.09.2026 14:02 Ответить

Загрузка...

 
 