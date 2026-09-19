Европа отстает в сфере дронов и ПВО, - Ринкевичс

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Европа и НАТО не успевают за развитием дронов и воздушной войны и сталкиваются с проблемами защиты от ракет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом латвийский президент Эдгарс Ринкевичс заявил в интервью The Guardian.

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Ринкевичс предупредил, что Европа не успевает за развитием технологий беспилотников и воздушной войны в Украине, а также подчеркнул, что большинство стран НАТО не смогут отразить атаку российских ракет в случае расширения конфликта.

"Мы видим, что системы противовоздушной обороны, защиты от дронов и противоракетной обороны испытывают серьезные проблемы. И давайте будем откровенными. У Украины есть такие проблемы. У всей Европы и НАТО есть такие проблемы", - сказал он.

По словам президента, если Россия решит запустить несколько ракет по европейской территории, "сегодня для многих стран это станет серьезным вызовом, с которым будет трудно справиться".

Что этому предшествовало?

Экс-министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что европейским странам нужно уже сейчас укреплять собственную обороноспособность и поддерживать Украину, поскольку в противном случае война может распространиться на территорию других государств.

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