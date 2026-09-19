Європа відстає у сфері дронів та ППО, - Рінкевичс
Європа та НАТО не встигають за розвитком дронів і повітряної війни та мають проблеми із захистом від ракет.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це латвійський президент Едгарс Рінкевичс сказав в інтерв’ю The Guardian.
Рінкевичс попередив, що Європа не встигає за розвитком технологій безпілотників та повітряної війни в Україні, а також наголосив, що більшість країн НАТО не зможуть відбити атаку російських ракет у разі розширення конфлікту.
"Ми бачимо, що системи протиповітряної оборони, захисту від дронів та протиракетної оборони мають серйозні проблеми. І давайте будемо відвертими. Україна має такі проблеми. Уся Європа та НАТО мають такі проблеми", – сказав він.
За словами президента, якщо Росія вирішить запустити кілька ракет по європейській території, "сьогодні для багатьох країн це стане серйозним викликом, з яким буде важко впоратися".
Що передувало?
Ексміністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що європейським країнам потрібно вже зараз посилювати власну обороноздатність і підтримувати Україну, оскільки в іншому разі війна може поширитися на територію інших держав.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль